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В теплом сером платье: Надежда Мейхер похвасталась новым нарядом

Певица и актриса примерила красивый образ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Надежда Мейхер. Фото: instagram/nadyameiher
Надежда Мейхер. Фото: instagram/nadyameiher

Надежда Мейхер, не так давно появившаяся на публике в атласном черном платье на тонких бретельках, поверх которого была наброшена черно-белая накидка с перьями, запостила новое фото.

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Надежда Мейхер
Фото: instagram/nadyameiher

На своей странице в Instagram артистка похвасталась теплым длинным серым платьем, в котором стоит в примерочной на фоне зеркала. Дополнила образ Мейхер черными открытыми туфлями, гармонирующими с ажурной тесьмой, которой украшен наряд.

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Надежда Мейхер
Фото: instagram/nadyameiher

Напомним, не так давно Надежда Мейхер порадовала своих подписчиков снимком со съемок новогоднего шоу, на котором запечатлена в длинном белом платье на черных бретельках и с широким черным поясом из кожи.

Ранее она выложила в Instagram соблазнительное фото, на котором в спа-салоне позирует в черном слитном купальнике, в соломенной шляпе и солнцезащитных очках, а также с коктейлем в руках. 

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Источник: "Сегодня"
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