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В теплой шубе: Настя Каменских порадовала новым фото

Звезда постоянно что-то постит в своих соцсетях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:16
Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских, не так давно блиставшая в серебристом платье на музыкальной церемонии в Лас-Вегасе, теперь вернулась в родной Киев, куда пришла зима.

На своей странице в Instagram Настя запостила снимок в совсем зимнем образе. На певице надета бежевая шуба из искусственного меха, именуемая в народе "чебурашкой", а на шее намотан черный вязаный шарф.

"Новый день. Новая жизнь", – философски подписала фото NK.

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Настя Каменских
Фото: instagram/kamenskux

Напомним, что не так давно Настя Каменских летала на вручение премии Latin Grammy Awards 2018 в США, куда ее сопровождал Потап. Ранее в сеть попали видео нежных объятий Каменских и Потапа. Пару заметили вместе на дне рождении Кати Осадчей. Слухи о романе знаменитостей ходят давно, однако они их всячески игнорируют. Кстати, Потап говорил, что не имеет никакого отношения к становлению проекта Насти NK. Но признался, что пишет для артистки песни практически безвозмездно.

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Источник: "Сегодня"
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