В теплой шубе: Настя Каменских порадовала новым фото
Звезда постоянно что-то постит в своих соцсетях
Настя Каменских, не так давно блиставшая в серебристом платье на музыкальной церемонии в Лас-Вегасе, теперь вернулась в родной Киев, куда пришла зима.
На своей странице в Instagram Настя запостила снимок в совсем зимнем образе. На певице надета бежевая шуба из искусственного меха, именуемая в народе "чебурашкой", а на шее намотан черный вязаный шарф.
"Новый день. Новая жизнь", – философски подписала фото NK.
Напомним, что не так давно Настя Каменских летала на вручение премии Latin Grammy Awards 2018 в США, куда ее сопровождал Потап. Ранее в сеть попали видео нежных объятий Каменских и Потапа. Пару заметили вместе на дне рождении Кати Осадчей. Слухи о романе знаменитостей ходят давно, однако они их всячески игнорируют. Кстати, Потап говорил, что не имеет никакого отношения к становлению проекта Насти NK. Но признался, что пишет для артистки песни практически безвозмездно.