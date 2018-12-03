В теплой шубе: Настя Каменских порадовала новым фото

Звезда постоянно что-то постит в своих соцсетях

Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских, не так давно блиставшая в серебристом платье на музыкальной церемонии в Лас-Вегасе, теперь вернулась в родной Киев, куда пришла зима.

На своей странице в Instagram Настя запостила снимок в совсем зимнем образе. На певице надета бежевая шуба из искусственного меха, именуемая в народе "чебурашкой", а на шее намотан черный вязаный шарф.

"Новый день. Новая жизнь", – философски подписала фото NK.

Настя Каменских Фото: instagram/kamenskux

Напомним, что не так давно Настя Каменских летала на вручение премии Latin Grammy Awards 2018 в США, куда ее сопровождал Потап. Ранее в сеть попали видео нежных объятий Каменских и Потапа. Пару заметили вместе на дне рождении Кати Осадчей. Слухи о романе знаменитостей ходят давно, однако они их всячески игнорируют. Кстати, Потап говорил, что не имеет никакого отношения к становлению проекта Насти NK. Но признался, что пишет для артистки песни практически безвозмездно.