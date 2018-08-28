В Valentino и с лопатой: как Мелания Трамп деревья сажала

Первая леди США приняла участие в высадке деревьев у Белого дома

Мелания Трамп. Фото: AFP

В понедельник, 27 августа, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания, которая не так давно переборщила с румянами, принимали в гостях президента Кении Ухуру Кениата с супругой Маргарет.

Для такого случая Мелания выбрала юбку с цветочным принтом от Valentino, топ нежного розового оттенка и туфли на каблуке от Christian Louboutin.

Мелания Трамп Фото: AFP

После ряда переговоров супруги вышли на улицу, чтобы высадить несколько саженцев у Белого дома. И первая леди Америки решительно взяла в руки лопату и сделала это прямо на "лабутенах".

МЕлания Трамп Фото: AFP МЕлания Трамп Фото: AFP МЕлания Трамп Фото: AFP МЕлания Трамп Фото: AFP МЕлания Трамп Фото: AFP МЕлания Трамп Фото: AFP 1/6

Напомним, ранее Мелания Трамп вместе со своим супругом посетила детский госпиталь. По такому случаю она надела белоснежный костюм, под который подобрала туфли в тон и черную рубашку в белый горох. Завершили образ первой леди солнцезащитные очки и аккуратная прическа.

А тем временем первая леди Украины Марина Порошенко побывала с рабочим визитом в Хорватии, где провела ряд встреч. На одну из них с премьер-министром республики Андреем Пленковичем она надела элегантное черное платье и коралловые бусы, которые издавна носили украинские женщины. При этом Марина Порошенко сделала неброский макияж, а волосы аккуратно заколола сзади.



