В ярко-красном пиджаке: Ангела Меркель порадовала весенним образом

Канцлер Германии прибыла на встречу в ярком образе

Канцлер Германии на официальном мероприятии Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель редко изменяет своему стилю и всегда выглядит сдержанно. Для выступления в Бундестаге политик решила надеть более яркий наряд, чем обычно.

Читайте также Очень непривычно: Ангела Меркель надела новый пиджак

На этот раз канцлера Германии можно было увидеть в красном пиджаке без воротника, из-под которого виднелся простой темный топ, и черных классических брюках.

Ангела Меркель в весеннем образе Фото: AFP

Также Меркель сделала акценты в своем весеннем образе с помощью любимого серебристого ожерелья на шее и изумрудной сумки. В качестве обуви чиновница выбрала черные туфли на низкой платформе. Ее прическа не отличалась от обыденной – короткие и слегка причесанные волосы.

Изюминка образа немецкого политика – изумрудная сумка Фото: AFP

Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу, по причине чего надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. При чем шею госпожи Меркель украшало то самое ожерелье.

Накануне в этом же пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.

Также смотрите в сюжете, что Ангела Меркель прячет за маской "железной леди":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram