В ярко-красном пиджаке: Ангела Меркель порадовала весенним образом
Канцлер Германии прибыла на встречу в ярком образе
Канцлер Германии Ангела Меркель редко изменяет своему стилю и всегда выглядит сдержанно. Для выступления в Бундестаге политик решила надеть более яркий наряд, чем обычно.
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На этот раз канцлера Германии можно было увидеть в красном пиджаке без воротника, из-под которого виднелся простой темный топ, и черных классических брюках.
Также Меркель сделала акценты в своем весеннем образе с помощью любимого серебристого ожерелья на шее и изумрудной сумки. В качестве обуви чиновница выбрала черные туфли на низкой платформе. Ее прическа не отличалась от обыденной – короткие и слегка причесанные волосы.
Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу, по причине чего надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. При чем шею госпожи Меркель украшало то самое ожерелье.
Накануне в этом же пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.
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