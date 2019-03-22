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В ярко-красном пиджаке: Ангела Меркель порадовала весенним образом

Канцлер Германии прибыла на встречу в ярком образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Канцлер Германии на официальном мероприятии
Канцлер Германии на официальном мероприятии
Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель редко изменяет своему стилю и всегда выглядит сдержанно. Для выступления в Бундестаге политик решила надеть более яркий наряд, чем обычно.

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На этот раз канцлера Германии можно было увидеть в красном пиджаке без воротника, из-под которого виднелся простой темный топ, и черных классических брюках.

Ангела Меркель в весеннем образе
Ангела Меркель в весеннем образе
Фото: AFP

Также Меркель сделала акценты в своем весеннем образе с помощью любимого серебристого ожерелья на шее и изумрудной сумки. В качестве обуви чиновница выбрала черные туфли на низкой платформе. Ее прическа не отличалась от обыденной – короткие и слегка причесанные волосы. 

Изюминка образа немецкого политика – изумрудная сумка
Изюминка образа немецкого политика – изумрудная сумка
Фото: AFP

Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу, по причине чего надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. При чем шею госпожи Меркель украшало то самое ожерелье.

Накануне в этом же пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.

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