В ярком пальто и лосинах: возлюбленная Роналду пришла поддержать его в суд

Джорджина Родригес пришла на заседание, где Криштиану Роналду обвиняли в сокрытии налогов

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: Getty

Португальский футболист Криштиану Роналду, обвиняемый в сокрытии налогов, накануне был замечен выходящим из здания суда в Мадиде. При этом на заседание возлюбленного пришла поддержать его избранница Джорджина Родригес.

Криштиану Роналду. Фото: Getty

Как сообщается, нападающий итальянского клуба "Ювентус" пошел на сделку со следствием, заплатив штраф в размере 19 миллионов евро. А также получил два года условного заключения.

На выходе из суда оба – и Криштиану, и Джорджина, выглядели достаточно веселыми и с удовольствием общались с репортерами. А Роналду еще и раздавал на право и на лево автографы.

По такому случаю футболист был одет в черный костюм и белые кроссовки. А его возлюбленная также предпочла черный облегающий свитер и лосины, дополнив образ длинным пальто цвета фуксии и высокими кожаными сапогами.

Криштиану Роналду. Фото: Getty

Напомним, ранее стало известно, что Криштиану Роналду продает свой дом в Англии. Футболист выставил на продажу особняк за 3,25 млн фунтов стерлингов. А также выставил на продажу свое первое авто Audi S3 Coupe за 20 тысяч евро, несмотря на то, что его рыночная стоимость колеблется от 6 до 10 тысяч. Эту машину форвард купил в 2003 году, когда выступал за "Манчестер Юнайтед".