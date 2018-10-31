В ярком сапфировом платье: эффектный выход Кейт Миддлтон

Герцогиня посетила выставку в Лондоне

Кейт Миддлтон. Фото: AFP

Герцогиня Кембриджская, буквально на днях посетившая вместе со своим супругом, принцем Уильямом, площадку спортивного проекта Couch Core в Эссексе, где они не только пообщались с участниками программы, но и продемонстрировали свою спортивную подготовку, теперь посетила Имперский военный музей, где были представлены письма, написанные братьями ее прабабушки.

Для своего выхода Кейт надела синее платье-футляр от бренда Jenny Packham, идеально подчеркнувшее ее фигуру. Дополнили образ лодочки бежевого оттенка от Gianvito Rossi и клатч в тон от Mulberry.

Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP 1/10

Напомним, что платья синего цвета предпочитает и другая герцогиня – Меган. На днях она появилась на ужине в Новой Зеландии в темно-синем ассемитричном платье, которое уже как-то надевала.

Тогда как во время недавнего визита в Великобританию короля и королевы Нидерландов, в Букингемском дворце прошел торжественный банкет. По такому случаю Кейт надела длинное голубое платье с открытыми плечами и пышной юбкой от Alexander McQueen. Ее голову украшала массивная тиара, а шею – длинное колье из жемчуга драгоценных камней. Выглядела при этом герцогиня просто невероятно.