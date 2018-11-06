В блестящей плиссированной юбке: новый образ королевы Летиции

Испаская королева посетила одно из мероприятий в Мадриде в элегантном образе

Королева Летиция. Фото: Getty

Королева Летиция, не так давно появившаяся на публике в элегантном образе и черных ботфортах, стала гостьей очередного мероприятия в Мадриде.

Король и королева Испании посетили торжественное событие, приуроченное к 20-летию газеты La Razon. По случаю чего Летиция надела черную кофту, черные замшевые сапоги на высоком каблуке и блестящую плиссированную юбку. На плечи королева набросила черное пальто, а в руках держала клатч в тон.

Королева Летиция Фото: Getty

Напомним, ранее королева стала почетной гостьей выставки, посвященной Всемирному дню продовольствия. По такому случаю она надела платье с длинными рукавами и юбкой ниже колена темного красного цвета. Под которое подобрала лодочки молочного оттенка.

Тем временем Эмманюэль и Брижит Макрон провели выходные в небольшом нормандском портовом городке Онфлёр, где в свое время жили и творили самые известные художники-импрессионисты, вроде, Клода Моне и Гюстава Курбе. По узким городским улочкам первая леди Франции прогуливалась в коричневом пальто от Balmain, черных узких брюках и ботинках на высокой подошве от итальянского бренда Strategia.