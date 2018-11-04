В золотом вечернем платье Gucci: роскошный выход Сальмы Хайек

Актриса с мужем посетила гала-фестиваль

Сальма Хайек. Фото: AFP

Сальма Хайек, не так давно украсившая обложку мексиканского Vogue, где появилась в нарядах от Bottega Veneta, Saint Laurent и Balenciaga, появилась на публике в платье не менее именитого бренда.

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе состоялся восьмой ежегодный гала-фестиваль Art + Film, на котором отмечали заслуги двух мэтров – американского фотографа Кэтрин Опи и оскароносного кинорежиссера Гильермо дель Торо. По причине чего на мероприятие собралось невероятное количество звезд, среди которых была и Сальма Хайек, пришедшая вместе с мужем, Франсуа-Анри Пино.

Поскольку этот фестиваль уже не первый год проходит под патронатом бренда Gucci, не удивительно, что многие звезды надели именно его платья. Исключением не стала и 52-летняя Хайек, выбравшая золотое платье в пол, дополнили которое драгоценности с белыми камнями и серебристый клатч.

Сальма Хайек Фото: AFP Сальма Хайек Фото: AFP Сальма Хайек Фото: AFP Сальма Хайек Фото: AFP Сальма Хайек Фото: AFP Сальма Хайек Фото: AFP 1/6

Напомним, ранее в своем Instagram Сальма Хайек поделилась с поклонниками соблазнительными фото, на которых она демонстрирует свою фигуру в бикини.