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В золотой кольчуге с черным шлейфом: Настя Каменских стала "Певицей года"

NK стала победительницей прошедшей церемонии M1 Music Awards 2018 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:36
Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

В столичном Дворце спорта отгремела церемония вручения наград музыкальной премии M1 Music Awards 2018, как всегда собравшая самых ярких представителей украинского шоу-бизнеса. В их числе была и Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, получившая титул "Певица года". 

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Настя Каменских
Фото: instagram/kamenskux

По такому случаю Настя надела эффектный черно-золотой наряд. Спереди он представлял собой золотую кольчугу, а сзади дополнялся длинным шлейфом. На ногах артистки были черные босоножки, а руки ее украшали многочисленные золотые украшения.

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Настя Каменских
Фото: instagram/kamenskux

Напомним, что в не менее эффектном наряде на красную дорожку вышла и Тина Кароль, чей фан-клуб также был отмечен статуэткой. Звезда надела нежно-бирюзовое платье на тонких бретельках в бельевом стиле. В области декольте его украшало красное кружево, а на ногах Кароль были ярко-красные босоножки с открытым носком.

Тем временем "Певцом года" на церемонии M1 Music Awards 2018 стал повелитель "молодых волчиц" Олег Винник, "Прорывом года" назвали коллектив KAZKA, а об остальных победителях можно прочесть в нашем обзоре.

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Источник: "Сегодня"
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