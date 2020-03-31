Валерия Гузема: На старте я инвестировала в бизнес 500 долларов и золотые зубные протезы дедули
Бизнесвумен эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle рассказала, как создавала свой ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry
До выхода данного интервью наша редакция работала совершенно иначе. Журналист, фотограф и оператор выезжали в офисы, ателье, мастерские или шоурумы наших героев. Там тщательно выбирали красивые места для съемки, находили интересные детали и новые векторы разговора, а иногда беседовали даже несколько часов. Но в разгар пандемии и мы не имеем права нарушать предписания. Однако, самоизоляция – не повод остановить наши полезные разговоры о брендинге.
С основательницей ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry Валерией Гуземой мы общаемся по видеосвязи одного из мессенджеров. Она, как и многие бизнесмены, временно закрыла свой ювелирный салон. Но мы договорились, что когда коронавирус отступит, обязательно встретимся там и вместе посмотрим на ее драгоценные бестселлеры и выпьем шампанского.
О старте
У меня не было никакого капитала для старта. Я пришла к своей маме и попросила помощи. Она в ответ открыла сундук моей бабушки и там мы нашли золотые зубные протезы дедушки. Нужно понимать, что любой драгоценный материал перерабатывается, и здесь не важно даже какая проба у материала была изначально. Так что не бойтесь, зубы моего дедушки не были в виде колец ни у кого на пальцах (смеется). Так я создала первую коллекцию. Денег на модель не было, и я сама снялась для лукбука. Попросила подругу, которая занимается SMM помочь с запуском Instagram. Сейчас у меня работает 30 человек, 15 из которых – ювелиры. А все действительно начиналось с 500 долларов и зубных золотых протезов моего дедули.
О любви к ювелирке
Я вначале все заказы доставляла сама: домой, в офисы, в машины и даже на Троещину. Когда я наконец осознала, что у меня уже большая шкатулка с драгоценностями и опасно с ней колесить по всему городу – решила искать шоурум. Я уже только со временем поняла, что любовь к ювелирным украшениям пришла ко мне от бабушки. В 10 лет на день рождения я больше ожидала, что она подарит мне куклу, а не серьги с кольцом. Но она тогда сказала, что у каждой истинной леди должны быть такие украшения.
Как создается дизайн украшений
Я делаю украшения так, как чувствую. На тренды тоже смотрю, но они так быстро меняются, что за ними и не угонишься. У нас всегда есть тестовый образец, которые я до запуска сама ношу, и мы часто дорабатываем модель. Заново расплавляем золото и делаем украшение с учетом моих пожеланий. У нас много простых форм, но как это не парадоксально, их тяжелее всего и создать. Те же шарики мы делаем только вручную, долго и кропотливо. Так что я настолько уверена в нашем качестве, что у нас действует бессрочная гарантия.
Как выбирать качественные драгоценные материалы
Мы приобретаем официальное банковское золото, которое прошло все проверки. Наиболее качественный данный металл производит Африка, США, Китай, Россия. Следует не забывать, что от воздействия с другими химическими материалами золото может почернеть, но переживать не стоит. Профессиональная чистка все поправит. Если же есть сомнения, можно всегда обратиться к геммологу. В любом случае, драгоценности – хорошее капиталовложение, даже если "обвалится" валюта на рынке.
Как пандемия внесла свои коррективы
Мы с полной ответственностью перешли на новый режим работы. Шоурум мы временно закрыли, работаем только в режиме онлайн, разрешили нашим мастерам на производстве тоже пока не выходить на смены. Наступает сложный период и я, как и многие предприниматели, работаю на реинвестиции: заработала деньги, вложила и так по кругу. Сейчас выживание моего дела зависит от того, какие решения я буду предпринимать. Уже сейчас, глядя на курс доллара, можно судить о том, что грядет кризис. Но мир не остановится, как и мы. Мы увеличили свою активность в соцсетях. Предложили подписчицам надеть вечерние платья с нашими украшениями и за лучший образ на карантине подарили наши изделия. Мы привыкли, что наряжаться нужно для кого-то, а почему бы не побаловать себя дома?
Выстоит ли украинский бизнес в период эпидемии
Я призываю активно сейчас поддерживать украинских предпринимателей, потому что, конечно, многие бизнесы не переживут кризис, и не потому, что они плохие. Наше государство не помогает предпринимателям. Не секрет, что нам все равно нужно выплачивать аренды, а доллар растет. Безответственно отправить всех сотрудников за свой счет мы не можем, у всех разные ситуации, мы несем за них ответственность.
Команда
Всегда брать только профессионалов! Они дадут свежий взгляд и новые знания. Не бойтесь, что они будут казаться сильнее вас! В бизнесе все отделы, будто звенья одной цепочки, и все зависят друг от друга: SММ на продажи, онлайн на офлайн. Я начинала сама, затем пригласила помощницу, потом бухгалтера. Я и до сих пор не боюсь спрашивать и консультироваться, например, меня советом часто выручают мои друзья-бизнесмены. Продолжаю изучать профильную литературу, часто держу под рукой блокнот, куда сразу записываю понравившиеся моменты. Полезно читать много историй о других бизнесах, так очень часто возникают различные инсайты, которые можно использовать и в своем бизнесе.
Как работать, чтобы клиент всегда был доволен
Конечно, бывает разное: продавец мог что-то неправильно записать или вместо белого золота доставить желтое. Мы в таком случае исправляем ошибку очень оперативно и делаем комплимент или скидку. Стараемся никогда не разбираться кто прав, а кто виноват, а сразу решаем, какие меры предпринять, чтобы клиент оставался всегда довольным. Как результат, мы получаем потрясающий фидбек от наших клиентов. Нам высылают фото и видео того, как с помощью наших колец делают предложения своим девушкам. У нас есть благотворительные линейки и после их покупки многие говорили, что служат им талисманом.
О негативном опыте
Я всегда стараюсь смотреть на любой опыт в бизнесе позитивно. Всегда можно сделать вывод, который поможет в дальнейшем не совершать таких ошибок. Да, и бизнесмены тоже люди, и они тоже совершают много ошибок – это нормально. Я сама гуманитарий. Долгое время работала в журналистике, и сначала у меня были проблемы в финансовой части. Помню мою первую встречу с бухгалтером. Она упоминала множество терминов, а я молча кивала головой, ничего не понимая. После этого я сразу заказала онлайн-курсы финансового управления. Так я поступала и дальше. Нужно немного углубиться в каждую из сфер своего бизнеса и так тебе будет легче вести свое дело.
Недавно почту моих итальянских партнеров взломали и отправили мне липовый счет, который я оплатила. Сумму вернуть не удалось. Я стараюсь ситуацию отпустить, пусть это будет моей самой большой неудачей. Вещи – это же материальное, пусть я уже лучше потеряю их, чем у меня могут возникнуть проблемы со здоровьем или с близкими. Но такой мудрой я была тоже не всегда. Мою дебютную коллекцию, на которую я долго копила, попросту украли. Пока я была на работе, мою квартиру ограбили, и кроме украшений забрали много вещей, вплоть до документов. Тогда я на несколько дней заперлась в квартире и вообще не понимала, что делать дальше. Знаете, за четыре года существования бренда каких только трудностей не было: и хотелось опустить руки, сказать: "Да не мое это все", – но если ты любишь свое дело и веришь в него, то все получится.
Где найти своего клиента
Никогда не сможешь посчитать, сколько продаж будет от одной рекламы в интернете, здесь даже маркетолог не возьмется предсказать. Мы еженедельно анализируем статистику по соцсетям и по интернет-поисковикам, изучаем фидбеки для того, чтобы понять – попадаем ли мы в целевую аудиторию или нет. У нас есть четкий портрет нашего покупателя, и мы все о нем знаем: в каких местах любит проводить время, в какие страны летает, в какое время суток чаще сидят в соцсетях. Мы такие мини-секретные агенты. Это дает понимание того, куда следует вкладывать средства для продвижения, задавать правильные алгоритмы и как общаться с аудиторией. Например, нам явно не будет полезна реклама на площадках, где размещены детские товары.
Как привлечь внимание первых леди и голливудских селебрити
К нам обратились представители Елены Зеленской с предложением создать украшения для инаугурации. Затем мы встретились с ней лично, я посмотрела на костюм, в котором она будет, и решила предложить ей лаконичные круглые серьги. Правда мне они показались массивными, и мы их уменьшили. А вот со звездой сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл лично мы не встречались. Ее встретила моя знакомая на одной из голливудских вечеринок и просто сняла кольцо моего бренда и подарила ей.
Влияние на моду вне гендера
У нас есть вещи-трансформеры. Мужской браслет – он же женский чокер. Можно приобрести браслет в форме дуги, он одинаково хорошо смотрится и на женских, и на мужских руках.
Что помогает поддерживать эффективность
В каком бы бешеном режиме вы не жили – помните о своем здоровье! Спорт, много воды и сон, желательно до полуночи, никто не отменял. Ваша продуктивность напрямую зависит от вашего самочувствия. Я просыпаюсь в 6 утра, а в 7:00 уже на спорте. В офис прихожу в девять и у меня есть запас времени для решения большего количества дел.
Почему именно Guzema Fine Jewelry
Все, что я делаю, исходит из моей души. В ДНК нашего бренда заложено: "Be yourself – feel special". Особенность моих изделий в том, что на каждой они выглядят по-разному. Они подчеркивают женщину, а не наоборот отвлекают от нее внимание, и это самое важное.
Уйдет ли вскоре весь бизнес из онлайн в офлайн
Да, онлайн хорошо и удобно для занятых людей. Часто у них нет времени специально ездить на примерки. Но я замечаю, что ко мне в шоурум приходят не просто за украшениями, а за эмоциями. У нас можно дегустируя просекко, перемерить хоть все коллекции, болтая при этом с подружками. Онлайн таких ощущений не подарит.
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