Интервью

Валерия Гузема: На старте я инвестировала в бизнес 500 долларов и золотые зубные протезы дедули

Бизнесвумен эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle рассказала, как создавала свой ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry

До выхода данного интервью наша редакция работала совершенно иначе. Журналист, фотограф и оператор выезжали в офисы, ателье, мастерские или шоурумы наших героев. Там тщательно выбирали красивые места для съемки, находили интересные детали и новые векторы разговора, а иногда беседовали даже несколько часов. Но в разгар пандемии и мы не имеем права нарушать предписания. Однако, самоизоляция – не повод остановить наши полезные разговоры о брендинге.

С основательницей ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry Валерией Гуземой мы общаемся по видеосвязи одного из мессенджеров. Она, как и многие бизнесмены, временно закрыла свой ювелирный салон. Но мы договорились, что когда коронавирус отступит, обязательно встретимся там и вместе посмотрим на ее драгоценные бестселлеры и выпьем шампанского.

Валерия Гузема – основательница ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry Фото: пресс-служба

О старте

У меня не было никакого капитала для старта. Я пришла к своей маме и попросила помощи. Она в ответ открыла сундук моей бабушки и там мы нашли золотые зубные протезы дедушки. Нужно понимать, что любой драгоценный материал перерабатывается, и здесь не важно даже какая проба у материала была изначально. Так что не бойтесь, зубы моего дедушки не были в виде колец ни у кого на пальцах (смеется). Так я создала первую коллекцию. Денег на модель не было, и я сама снялась для лукбука. Попросила подругу, которая занимается SMM помочь с запуском Instagram. Сейчас у меня работает 30 человек, 15 из которых – ювелиры. А все действительно начиналось с 500 долларов и зубных золотых протезов моего дедули.

О любви к ювелирке

Я вначале все заказы доставляла сама: домой, в офисы, в машины и даже на Троещину. Когда я наконец осознала, что у меня уже большая шкатулка с драгоценностями и опасно с ней колесить по всему городу – решила искать шоурум. Я уже только со временем поняла, что любовь к ювелирным украшениям пришла ко мне от бабушки. В 10 лет на день рождения я больше ожидала, что она подарит мне куклу, а не серьги с кольцом. Но она тогда сказала, что у каждой истинной леди должны быть такие украшения.

Еще в 10 лет бабушка мне сказала, что у каждой истинной леди должны бать такие украшения, как серьги с кольцом

Как создается дизайн украшений

Я делаю украшения так, как чувствую. На тренды тоже смотрю, но они так быстро меняются, что за ними и не угонишься. У нас всегда есть тестовый образец, которые я до запуска сама ношу, и мы часто дорабатываем модель. Заново расплавляем золото и делаем украшение с учетом моих пожеланий. У нас много простых форм, но как это не парадоксально, их тяжелее всего и создать. Те же шарики мы делаем только вручную, долго и кропотливо. Так что я настолько уверена в нашем качестве, что у нас действует бессрочная гарантия.

Валерия Гузема: Я настолько уверена в нашем качестве, что у нас действует бессрочная гарантия Фото: пресс-служба

Как выбирать качественные драгоценные материалы

Мы приобретаем официальное банковское золото, которое прошло все проверки. Наиболее качественный данный металл производит Африка, США, Китай, Россия. Следует не забывать, что от воздействия с другими химическими материалами золото может почернеть, но переживать не стоит. Профессиональная чистка все поправит. Если же есть сомнения, можно всегда обратиться к геммологу. В любом случае, драгоценности – хорошее капиталовложение, даже если "обвалится" валюта на рынке.

Как пандемия внесла свои коррективы

Мы с полной ответственностью перешли на новый режим работы. Шоурум мы временно закрыли, работаем только в режиме онлайн, разрешили нашим мастерам на производстве тоже пока не выходить на смены. Наступает сложный период и я, как и многие предприниматели, работаю на реинвестиции: заработала деньги, вложила и так по кругу. Сейчас выживание моего дела зависит от того, какие решения я буду предпринимать. Уже сейчас, глядя на курс доллара, можно судить о том, что грядет кризис. Но мир не остановится, как и мы. Мы увеличили свою активность в соцсетях. Предложили подписчицам надеть вечерние платья с нашими украшениями и за лучший образ на карантине подарили наши изделия. Мы привыкли, что наряжаться нужно для кого-то, а почему бы не побаловать себя дома?

Многие бизнесы не переживут кризис, и не потому, что они плохие. Наше государство не помогает предпринимателям

Выстоит ли украинский бизнес в период эпидемии

Я призываю активно сейчас поддерживать украинских предпринимателей, потому что, конечно, многие бизнесы не переживут кризис, и не потому, что они плохие. Наше государство не помогает предпринимателям. Не секрет, что нам все равно нужно выплачивать аренды, а доллар растет. Безответственно отправить всех сотрудников за свой счет мы не можем, у всех разные ситуации, мы несем за них ответственность.

Команда

Всегда брать только профессионалов! Они дадут свежий взгляд и новые знания. Не бойтесь, что они будут казаться сильнее вас! В бизнесе все отделы, будто звенья одной цепочки, и все зависят друг от друга: SММ на продажи, онлайн на офлайн. Я начинала сама, затем пригласила помощницу, потом бухгалтера. Я и до сих пор не боюсь спрашивать и консультироваться, например, меня советом часто выручают мои друзья-бизнесмены. Продолжаю изучать профильную литературу, часто держу под рукой блокнот, куда сразу записываю понравившиеся моменты. Полезно читать много историй о других бизнесах, так очень часто возникают различные инсайты, которые можно использовать и в своем бизнесе.

Не бойтесь того, что люди в команде будут казаться сильнее вас

Как работать, чтобы клиент всегда был доволен

Конечно, бывает разное: продавец мог что-то неправильно записать или вместо белого золота доставить желтое. Мы в таком случае исправляем ошибку очень оперативно и делаем комплимент или скидку. Стараемся никогда не разбираться кто прав, а кто виноват, а сразу решаем, какие меры предпринять, чтобы клиент оставался всегда довольным. Как результат, мы получаем потрясающий фидбек от наших клиентов. Нам высылают фото и видео того, как с помощью наших колец делают предложения своим девушкам. У нас есть благотворительные линейки и после их покупки многие говорили, что служат им талисманом.

Валерия Гузема: Драгоценности – хорошее капиталовложение, даже если "обвалится" валюта на рынке. Фото: пресс-служба

О негативном опыте

Я всегда стараюсь смотреть на любой опыт в бизнесе позитивно. Всегда можно сделать вывод, который поможет в дальнейшем не совершать таких ошибок. Да, и бизнесмены тоже люди, и они тоже совершают много ошибок – это нормально. Я сама гуманитарий. Долгое время работала в журналистике, и сначала у меня были проблемы в финансовой части. Помню мою первую встречу с бухгалтером. Она упоминала множество терминов, а я молча кивала головой, ничего не понимая. После этого я сразу заказала онлайн-курсы финансового управления. Так я поступала и дальше. Нужно немного углубиться в каждую из сфер своего бизнеса и так тебе будет легче вести свое дело.

Недавно почту моих итальянских партнеров взломали и отправили мне липовый счет, который я оплатила. Сумму вернуть не удалось. Я стараюсь ситуацию отпустить, пусть это будет моей самой большой неудачей. Вещи – это же материальное, пусть я уже лучше потеряю их, чем у меня могут возникнуть проблемы со здоровьем или с близкими. Но такой мудрой я была тоже не всегда. Мою дебютную коллекцию, на которую я долго копила, попросту украли. Пока я была на работе, мою квартиру ограбили, и кроме украшений забрали много вещей, вплоть до документов. Тогда я на несколько дней заперлась в квартире и вообще не понимала, что делать дальше. Знаете, за четыре года существования бренда каких только трудностей не было: и хотелось опустить руки, сказать: "Да не мое это все", – но если ты любишь свое дело и веришь в него, то все получится.

Где найти своего клиента

Никогда не сможешь посчитать, сколько продаж будет от одной рекламы в интернете, здесь даже маркетолог не возьмется предсказать. Мы еженедельно анализируем статистику по соцсетям и по интернет-поисковикам, изучаем фидбеки для того, чтобы понять – попадаем ли мы в целевую аудиторию или нет. У нас есть четкий портрет нашего покупателя, и мы все о нем знаем: в каких местах любит проводить время, в какие страны летает, в какое время суток чаще сидят в соцсетях. Мы такие мини-секретные агенты. Это дает понимание того, куда следует вкладывать средства для продвижения, задавать правильные алгоритмы и как общаться с аудиторией. Например, нам явно не будет полезна реклама на площадках, где размещены детские товары.

Ко мне в шоурум приходят не просто за украшениями, а за эмоциями

Как привлечь внимание первых леди и голливудских селебрити

К нам обратились представители Елены Зеленской с предложением создать украшения для инаугурации. Затем мы встретились с ней лично, я посмотрела на костюм, в котором она будет, и решила предложить ей лаконичные круглые серьги. Правда мне они показались массивными, и мы их уменьшили. А вот со звездой сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл лично мы не встречались. Ее встретила моя знакомая на одной из голливудских вечеринок и просто сняла кольцо моего бренда и подарила ей.

Первая леди Елена Зеленская и голливудская актриса Ким Кэтролл Фото: Сегодня

Влияние на моду вне гендера

У нас есть вещи-трансформеры. Мужской браслет – он же женский чокер. Можно приобрести браслет в форме дуги, он одинаково хорошо смотрится и на женских, и на мужских руках.

Что помогает поддерживать эффективность

В каком бы бешеном режиме вы не жили – помните о своем здоровье! Спорт, много воды и сон, желательно до полуночи, никто не отменял. Ваша продуктивность напрямую зависит от вашего самочувствия. Я просыпаюсь в 6 утра, а в 7:00 уже на спорте. В офис прихожу в девять и у меня есть запас времени для решения большего количества дел.

В каком бы бешеном режиме вы не жили – помните о своем здоровье. Ваша продуктивность напрямую зависит от вашего самочувствия

Почему именно Guzema Fine Jewelry

Все, что я делаю, исходит из моей души. В ДНК нашего бренда заложено: "Be yourself – feel special". Особенность моих изделий в том, что на каждой они выглядят по-разному. Они подчеркивают женщину, а не наоборот отвлекают от нее внимание, и это самое важное.

Уйдет ли вскоре весь бизнес из онлайн в офлайн

Да, онлайн хорошо и удобно для занятых людей. Часто у них нет времени специально ездить на примерки. Но я замечаю, что ко мне в шоурум приходят не просто за украшениями, а за эмоциями. У нас можно дегустируя просекко, перемерить хоть все коллекции, болтая при этом с подружками. Онлайн таких ощущений не подарит.

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