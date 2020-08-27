Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вдохновляясь образами Даши Квитковой: тренды свадебных платьев

Сегодня, 19:09

Для торжества Даша выбрала сразу два наряда

Сезон самых сказочных событий продолжается, и если вы еще не ознакомились с последними тенденциями 2020 года в свадебной моде — сейчас появилась идеальная возможность это сделать. 12 августа состоялась невероятно нежная и стильная свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой, которой в своих образах удалось совместить самые яркие тренды этого года.

В лучших традициях осознанного потребления невеста отдала предпочтение платью-конструктору, которое сочетает в себе всегда актуальное классическое атласное платье и полупрозрачную накидку для преображения образа. Следующими трендами 2020 года, воплощенными Дашей, стали объемные рукава и снова вошедший в моду корсет.

Даша Квиткова и Никита Добрынин
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Фото: instagram.com/kvittkova

Когда речь идет о свадебных платьях, минимализм и пышные формы — это незаменимая классика. Однако каждый сезон детали и акценты меняются, актуализируя модели. В этом году сделать минималистичное платье модным поможет структурированный образ, а вырез в форме сердца остается неизменно актуальной деталью.

Для неофициальной части праздника Даша выбрала сочетание комбинезона с мини-шортами с невесомой и летящей фатиновой юбкой. Такой вариант вечернего образа стал одним из самых ярких трендов свадебной моды, ведь он совмещает в себе комфорт, стиль и элегантность. Уместно украшать нижнюю часть изделия контрастной вышивкой гладью или бисером.

Никита Добрынин и Даша Квиткова
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Фото: instagram.com/kvittkova

Во всех свадебных образах невесты можно проследить одну интересную деталь — это полупрозрачность изделий. Шифон, тюль и кружева используют часто, ведь эти материалы практически подчеркивают каждое движение и создают невероятно женственный и романтический образ.

Ранее мы описывали свадебный образ спортивной тележурналистки Влады Седан, которая вышла замуж за футболиста Андрея Зинченко.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Иванка Трамп вышла в свет в элегантном платье с цветочным узором: фото Pantone определил пять главных оттенков осени 2020 Фантастическая Тина Кароль надела металлическое платье, весом 6 килограммов
платье стиль свадебное платье Никита Добрынин Дарья Квиткова
Реклама

Новости партнеров

Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове

Популярные статьи

Сегодня, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Сегодня, 05:05Fun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:58Шоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

Вчера, 08:13Техно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

Вчера, 05:47Психология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

Вчера, 05:05Fun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 августаEvents

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

25 августаШоу-бизнес

Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

25 августаПсихология

Что такое гостевой брак и почему он становится популярным: ответ психолога

25 августаFood

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

25 августаСтиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

25 августаШоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

25 августаШоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

25 августаПсихология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

25 августаFun

25 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

24 августаFood

Как приготовить зеленые помидоры на зиму: три простых рецепта

Новости партнеров

Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Варнава рассказала пикантные подробности романа с Хрусталевым
Варнава рассказала пикантные подробности романа с Хрусталевым
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Дерзкая Памела Андерсон показала роскошную фигуру
Дерзкая Памела Андерсон показала роскошную фигуру
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Беда с Кравец из "Квартал 95", Кошевой рассказал о ее заболевании
Беда с Кравец из "Квартал 95", Кошевой рассказал о ее заболевании

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять