Вдохновляясь образами Даши Квитковой: тренды свадебных платьев

Для торжества Даша выбрала сразу два наряда

Сезон самых сказочных событий продолжается, и если вы еще не ознакомились с последними тенденциями 2020 года в свадебной моде — сейчас появилась идеальная возможность это сделать. 12 августа состоялась невероятно нежная и стильная свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой, которой в своих образах удалось совместить самые яркие тренды этого года.

В лучших традициях осознанного потребления невеста отдала предпочтение платью-конструктору, которое сочетает в себе всегда актуальное классическое атласное платье и полупрозрачную накидку для преображения образа. Следующими трендами 2020 года, воплощенными Дашей, стали объемные рукава и снова вошедший в моду корсет.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: instagram.com/kvittkova

Когда речь идет о свадебных платьях, минимализм и пышные формы — это незаменимая классика. Однако каждый сезон детали и акценты меняются, актуализируя модели. В этом году сделать минималистичное платье модным поможет структурированный образ, а вырез в форме сердца остается неизменно актуальной деталью.

Для неофициальной части праздника Даша выбрала сочетание комбинезона с мини-шортами с невесомой и летящей фатиновой юбкой. Такой вариант вечернего образа стал одним из самых ярких трендов свадебной моды, ведь он совмещает в себе комфорт, стиль и элегантность. Уместно украшать нижнюю часть изделия контрастной вышивкой гладью или бисером.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: instagram.com/kvittkova

Во всех свадебных образах невесты можно проследить одну интересную деталь — это полупрозрачность изделий. Шифон, тюль и кружева используют часто, ведь эти материалы практически подчеркивают каждое движение и создают невероятно женственный и романтический образ.

Ранее мы описывали свадебный образ спортивной тележурналистки Влады Седан, которая вышла замуж за футболиста Андрея Зинченко.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться