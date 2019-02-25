Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вечеринка Элтона Джона во время "Оскара 2019": Хайди Клум, Пэрис Хилтон и другие звезды

Элтон Джон собрал друзей в день "Оскара 2019" на закрытой вечеринке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:54
Элтон Джон собрал друзей на вечеринке после "Оскара 2019"
Элтон Джон собрал друзей на вечеринке после "Оскара 2019"
Фото: AFP

Уже по традиции Элтон Джон ежегодно собирает друзей на вечеринке в день "Оскара 2019". Мероприятие носит благотворительный характер, а организатором выступает сам Элтон Джон и его фонд по борьбе со СПИДом. В этом году вечеринка состоялась уже 27-й раз.

Хайди Клум, Том Каулитц, Пэрис Хилтон и другие голливудские знаменитости собрались на благотворительной вечеринке для просмотра "Оскара". Смотрите яркие образы знаменитостей на "оскаровской" вечеринке Элтона Джона.

Читайте также
43-летняя Шарлиз Терон ошеломила сменой имиджа и роскошным платьем на красной дорожке "Оскара 2019"

Дэвид Ферниш и Элтон Джон
Фото: AFP
София Хатчинс и Кейтлин Дженнер
Фото: AFP
Хайди Клум
Фото: AFP
Джейми Белл и Кейт Мара
Фото: AFP
Леона Льюис
Фото: AFP
Кристина Риччи
Фото: AFP
Эрика Кристенсен
Фото: AFP
Мэдисон Айзман
Фото: AFP
Кейтлин Девер
Фото: AFP
Эшли Симпсон
Фото: AFP
Изабели Фонтана
Фото: AFP
Эшли Мадекве
Фото: AFP
Софи Скелтон
Фото: AFP
Жозефин Скривер
Фото: AFP
Алина Байкова
Фото: AFP
Пэрис Хилтон
Фото: AFP
Софи Скелтер
Фото: AFP
Тедди Мелленкамп
Фото: AFP
Хайди Клум и Том Каулитц
Фото: AFP
Лала Кент
Фото: AFP
Анна-Линн МакКорд
Фото: AFP
1/21

К слову, 91-я церемония "Оскар 2019" состоялась в Лос-Анджелесе. Сегодня.Lifestyle подготовил полный список победителей, а также текстовую трансляцию главного кинособытия в мире.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Из осколков зеркала: Джей Ло пришла на церемонию "Оскар 2019" в серебристом платье Tom Ford "Зеленая книга" стала лучшим фильмом на "Оскаре 2019" "Оскар 2019": композиция Леди Гаги стала лучшей песней к фильму
Элтон Джон хайди клум Пэрис Хилтон оскар 2019
Реклама

Новости партнеров

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Автор
Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Популярные статьи

Сегодня, 07:28Техно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

Вчера, 13:47Афиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Вчера, 07:00Психология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

23 февраляШоу-бизнес

"Пора худеть": Настя Каменских удивила фигурой на фото

23 февраляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

23 февраляFun

23 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 февраляТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

23 февраляШоу-бизнес

Анастасия Волочкова в купальнике обратилась к мужчинам

23 февраляШоу-бизнес

Леся Никитюк искупалась в ванной, надев только латексные лосины: фото

23 февраляШоу-бизнес

"Знали все": Потап неожиданно ответил на вопрос о романе с Настей Каменских

23 февраляШоу-бизнес

Умер комик Броди Стивенс

23 февраляШоу-бизнес

Галкин раскрыл правду о здоровье Пугачевой

22 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Рак: вас ждут новые впечатления и знакомства

22 февраляСтиль

Красивый маникюр на 8 Марта: ТОП-5 идей с фото

22 февраляFun

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 февраляTravel

Навсегда закрыт? Что происходит на самом популярном курорте Египта

Новости партнеров

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Рулет из лаваша с фаршем в духовке
Рулет из лаваша с фаршем в духовке
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
Вахтанговский театр убрал из афиши легендарного актера
Вахтанговский театр убрал из афиши легендарного актера
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему