Вечеринка Элтона Джона во время "Оскара 2019": Хайди Клум, Пэрис Хилтон и другие звезды

Элтон Джон собрал друзей в день "Оскара 2019" на закрытой вечеринке

Элтон Джон собрал друзей на вечеринке после "Оскара 2019" Фото: AFP

Уже по традиции Элтон Джон ежегодно собирает друзей на вечеринке в день "Оскара 2019". Мероприятие носит благотворительный характер, а организатором выступает сам Элтон Джон и его фонд по борьбе со СПИДом. В этом году вечеринка состоялась уже 27-й раз.

Хайди Клум, Том Каулитц, Пэрис Хилтон и другие голливудские знаменитости собрались на благотворительной вечеринке для просмотра "Оскара". Смотрите яркие образы знаменитостей на "оскаровской" вечеринке Элтона Джона.

Дэвид Ферниш и Элтон Джон Фото: AFP София Хатчинс и Кейтлин Дженнер Фото: AFP Хайди Клум Фото: AFP Джейми Белл и Кейт Мара Фото: AFP Леона Льюис Фото: AFP Кристина Риччи Фото: AFP Эрика Кристенсен Фото: AFP Мэдисон Айзман Фото: AFP Кейтлин Девер Фото: AFP Эшли Симпсон Фото: AFP Изабели Фонтана Фото: AFP Эшли Мадекве Фото: AFP Софи Скелтон Фото: AFP Жозефин Скривер Фото: AFP Алина Байкова Фото: AFP Пэрис Хилтон Фото: AFP Софи Скелтер Фото: AFP Тедди Мелленкамп Фото: AFP Хайди Клум и Том Каулитц Фото: AFP Лала Кент Фото: AFP Анна-Линн МакКорд Фото: AFP 1/21

К слову, 91-я церемония "Оскар 2019" состоялась в Лос-Анджелесе. Сегодня.Lifestyle подготовил полный список победителей, а также текстовую трансляцию главного кинособытия в мире.

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