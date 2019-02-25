Вечеринка Элтона Джона во время "Оскара 2019": Хайди Клум, Пэрис Хилтон и другие звезды
Элтон Джон собрал друзей в день "Оскара 2019" на закрытой вечеринке
Уже по традиции Элтон Джон ежегодно собирает друзей на вечеринке в день "Оскара 2019". Мероприятие носит благотворительный характер, а организатором выступает сам Элтон Джон и его фонд по борьбе со СПИДом. В этом году вечеринка состоялась уже 27-й раз.
Хайди Клум, Том Каулитц, Пэрис Хилтон и другие голливудские знаменитости собрались на благотворительной вечеринке для просмотра "Оскара". Смотрите яркие образы знаменитостей на "оскаровской" вечеринке Элтона Джона.
Дэвид Ферниш и Элтон Джон
Фото: AFP
София Хатчинс и Кейтлин Дженнер
Фото: AFP
Хайди Клум
Фото: AFP
Джейми Белл и Кейт Мара
Фото: AFP
Леона Льюис
Фото: AFP
Кристина Риччи
Фото: AFP
Эрика Кристенсен
Фото: AFP
Мэдисон Айзман
Фото: AFP
Кейтлин Девер
Фото: AFP
Эшли Симпсон
Фото: AFP
Изабели Фонтана
Фото: AFP
Эшли Мадекве
Фото: AFP
Софи Скелтон
Фото: AFP
Жозефин Скривер
Фото: AFP
Алина Байкова
Фото: AFP
Пэрис Хилтон
Фото: AFP
Софи Скелтер
Фото: AFP
Тедди Мелленкамп
Фото: AFP
Хайди Клум и Том Каулитц
Фото: AFP
Лала Кент
Фото: AFP
Анна-Линн МакКорд
Фото: AFP
1/21
К слову, 91-я церемония "Оскар 2019" состоялась в Лос-Анджелесе. Сегодня.Lifestyle подготовил полный список победителей, а также текстовую трансляцию главного кинособытия в мире.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram