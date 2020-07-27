Вечерний look от Маши Ефросининой: золотое платье с бантом и трендовая сумочка

Ведущая продемонстрировала стильный образ для вечеринки

Ведущая Маша Ефросинина, которая часто удивляет публику своими нарядами, вышла в свет в роскошном образе. Знаменитость продемонстрировала элегантный и эффектный аутфит, подходящий для свидания, вечеринки и торжества.

На своей странице в Instagram Ефросинина опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим мужем Тимуром Хромаевым. На звезде длинное золотое платье с бантом и широкой юбкой. Маша умело расставила акценты с помощью украшений и прически – волосы ведущая собрала в низкий хвост.

Маша Ефросинина в роскошном вечернем платье

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Свой лук телезвезда дополнила босоножками на необычном прозрачном каблуке и трендовой черной сумочкой от Dior. Супруг Ефросининой надел светлый пиджак поверх белой рубашки и белые брюки.

Отметим, что такое платье входит в топ самых модных платьев 2020 года, ведь сейчас украинские и мировые бренды делают ставку на свободный крой и оригинальный фасон, акцентные декольте и высокие плечи.

Ранее мы подробно рассказывали о ТОП-10 трендовых платьях на лето.

Мы также писали, что участница "Холостяка" Даша Квиткова прогулялась по Киеву в трендовом платье с принтом polka dot.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться