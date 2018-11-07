Вечная классика от Alessandra Rich: Наоми Уоттс пришла на вечер в платье в горох

Актриса стала гостьей светского мероприятия

Наоми Уотс. Фото: AFP

Наоми Уоттс, не так давно посетившая гала-ужин вместе со своим давним другом Хью Джекманом, стала гостьей очередного светского мероприятия.

В Нью-Йорке состоялся гала-вечер благотворительной организации Worldwide Orphans, звездой которого и стала 50-летняя актриса.

Она надела элегантное синее платье в бежевый горох от бренда Alessandra Rich. Дополнили образ черные туфли с ремешком и атласный клатч.

Наоми Уоттс Фото: AFP

Напомним, ранее на итальянском острове Лидо прошла церемония открытия 75-го Венецианского кинофестиваля, главным событием которой стала красная дорожка. По ней в нынешнем году прошли Наоми Уотс, Клэр Фой, Клеманс Поэзи, модели Сара Семпайо, Изабель Гулар и множество других представителей мирового шоу-бизнеса.

Тем временем в Нью-Йорке звездных гостей в очередной раз собрал британский исполнитель Элтон Джон, чей фонд по борьбе со СПИДом ежегодно устраивает гала-концерт. Среди приглашенных была и вдова Дэвида Боуи, сомалийская модель Иман, надевшая в этот вечер невероятной красоты розовое платье от бренда Zac Posen.