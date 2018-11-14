Великолепна: Тина Кароль поразила новым золотым мини-платьем

Артистка выступила в эфире одного из телешоу

Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarol_fantina

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль, на странице которой в Instagram не так давно появились снимки с новой чувственной фотосессии, вышла в свет в новом образе, впечатлившем подписчиков.

Артистка стала героиней танцевального шоу "Танцы со звездами", во время которого исполнила песню, под которую танцевала одна из пар.

Тина Кароль Фото: instagram/tinakarol_fantina

Наряд Тины в тот вечер был достаточно оригинальным и многослойным. Она надела золотое мини-платье на тонких бретельках, которое дополняла полупрозрачная шифоновая накидка с длинным шлейфом. А поверх нее был наброшен еще и импровизированный дождевик, поскольку во время выступления Кароль пела, стоя под дождем с раскрытым зонтом.

Тина Кароль Фото: instagram/tinakarol_fantina

Наряд звезды вызвал множество восхищенных комментариев, которые ее фанаты оставляют под фотографиями.

Напомним, Тина часто появляется на публике в эффектных нарядах. Например, на открытие танцевального шоу "Танцы со звездами" она предпочла надеть сексуальное платье от кувейтского бренда Labourjoisie.