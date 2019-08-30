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Венецианский кинофестиваль 2019: ТОП-10 нарядов, которые вас поразят

Мировые звезды эпатировали публику в Венеции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Лора Дерн
Лора Дерн
Фото: AFP

В Италии стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль. Венеция до 7 сентября превратилась в столицу кинематографа, куда съезжаются все мировые знаменитости – Скарлетт Йоханссон, Лив Тайлер, Рут Негга, Лора Дерн и другие именитые актрисы.

Также смотрите видео о том, как закончился кинофестиваль в Одессе:

Звездные гости традиционно к выходу на красную дорожку готовились не один месяц. Роскошные наряды, дорогие украшения и неповторимые образы от знаменитых кутюрье – все это могли лицезреть гости Венецианского кинофестиваля 2019. Одной из самых ожидаемых персон стала актриса Скарлетт Йоханссон, которая блистала на ковровой дорожке в облегающем платье красного цвета от Celine.

Актриса Скарлетт Йоханссон в Celine
Актриса Скарлетт Йоханссон в Celine
Фото: AFP

Еще одной звездной гостей стала героиня сериала "Большая маленькая ложь" – Лора Дерн. 52-летняя актриса сделала ставку на изумрудном платье с кристаллами от Gucci.

Лора Дерн в Gucci
Лора Дерн в Gucci
Фото: AFP

Порадовала выбором праздничного наряда еще одна известная актриса Лив Тайлер. Манящая черная классика от Givenchy стала поистине изюминкой вечера. А слегка оголенные плечи и зона декольте придали образу 42-летней актрисы пикантности.

Платье Лив Тайлер от Givenchy
Платье Лив Тайлер от Givenchy
Фото: AFP

Нельзя обойти стороной еще одну прекрасную даму вечера – ирландскую актрису Рут Неггу. Номинантка на премию "Оскар" решила эпатировать публику эффектным платьем от Louis Vuitton, которое было усыпано кристаллами. 

Также предлагаем вам подборку ТОП-10 самых эффектных нарядов на красной дорожке: 

Модель Эльза Хоск в платье Etro
Фото: Getty Images
Актриса Чжун Чуси от Armani
Фото: Getty Images
Супермодель Кэндис Свейнпол в платье Etro
Фото: Getty Images
Итальянский блоггер Элеонора Каризи в образе Valdrin Sahiti
Фото: Getty Images
Актриса Ни Ни в платье от Gucci
Фото: Getty Images
Образ актрисы Алессандры Мастронарди от Armani
Фото: Getty Images
Актриса Скарлетт Йоханссон в Celine
Фото: AFP
Актриса Лора Дерн в Gucci
Фото: AFP
Образ актрисы Лив Тайлер от Givenchy
Фото: AFP
Актриса Рут Негга в платье Louis Vuitton
Фото: AFP
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Напомним, в 2018 году главный приз Венецианского кинофестиваля – "Золотого льва" - получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. 

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платье мода стиль Скарлетт Йоханссон Лив Тайлер Лора Дерн Венецианский кинофестиваль
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