Кейт Миддлтон, Меган Маркл и другие: ТОП-10 стильных звезд недели

В еженедельной подборке сайта Сегодня смотрите образы знаменитостей, которые впечатлили нас больше всего!

Одни из самых известных модниц в мире – Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом впервые посетили официальное мероприятие вместе – они приняли участие в форуме Royal Foundation. Кейт и Меган обе отдали предпочтение синим нарядам. Маркл появилась в эффектном темно-синем наряде от Jason Wu. Но Кейт на прошедшей неделе больше впечатлила нас другим образом.

На встрече в Королевском колледже акушерства и гинекологии Кейт Миддлтон появилась в синем комплекте-двойке от Jenny Packham, состоящем из платья-футляра и пальто с белым кантом.

51-летняя актриса Холли Берри выбрала для выхода в свет платье украинского дизайнера. На вечеринке в честь предстоящей церемонии Оскар актриса позировала в наряде бренда ELENAREVA из коллекции осень-зима 2015.

Актриса Ольга Куриленко стала гостьей на показе Dior во время Недели моды в Париже. Ольга выбрала эффектный образ балерины – джемпер и прозрачную юбку, напоминающую пачку, дополнив наряд туфлями на низком ходу и высокой укладкой.

Эти и другие самые стильные образы звезд прошедшей недели смотрите в нашей галерее:



















Кейт Миддлтон. Фото AFP Меган Маркл. Фото AFP Мелания Трамп. Фото AFP Актриса Марго Робби. Фото instagram.com/alpha_meows Актриса Ольга Куриленко. Getty Актриса Холли Берри Модель и актриса Кара Делевинь. Фото Getty Модель Наташ Поли. Фото Getty Королева Испании Летиция. Фото Getty Вера Брежнева. Фото instagram

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