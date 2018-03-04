Кейт Миддлтон, Меган Маркл и другие: ТОП-10 стильных звезд недели

Сегодня, 09:48

В еженедельной подборке сайта Сегодня смотрите образы знаменитостей, которые впечатлили нас больше всего! 

Кейт Миддлтон, Меган Маркл и другие: ТОП-10 стильных звезд недели

Одни из самых известных модниц в мире – Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом впервые посетили официальное мероприятие вместе – они приняли участие в форуме Royal Foundation. Кейт и Меган обе отдали предпочтение синим нарядам. Маркл появилась в эффектном темно-синем наряде от Jason Wu. Но Кейт на прошедшей неделе больше впечатлила нас другим образом. 

На встрече в Королевском колледже акушерства и гинекологии Кейт Миддлтон появилась в синем комплекте-двойке от Jenny Packham, состоящем из платья-футляра и пальто с белым кантом.

51-летняя актриса Холли Берри выбрала для выхода в свет платье украинского дизайнера. На вечеринке в честь предстоящей церемонии Оскар актриса позировала в наряде бренда ELENAREVA из коллекции осень-зима 2015. 

Актриса Ольга Куриленко стала гостьей на показе Dior во время Недели моды в Париже. Ольга выбрала эффектный образ балерины – джемпер и прозрачную юбку, напоминающую пачку, дополнив наряд туфлями на низком ходу и высокой укладкой.

Эти и другие самые стильные образы звезд прошедшей недели смотрите в нашей галерее:

  • Кейт Миддлтон. Фото AFP
  • Меган Маркл. Фото AFP
  • Мелания Трамп. Фото AFP
  • Актриса Марго Робби. Фото instagram.com/alpha_meows
  • Актриса Ольга Куриленко. Getty
  • Актриса Холли Берри
  • Модель и актриса Кара Делевинь. Фото Getty
  • Модель Наташ Поли. Фото Getty
  • Королева Испании Летиция. Фото Getty
  • Вера Брежнева. Фото instagram
Кейт Миддлтон. Фото AFP
Меган Маркл. Фото AFP
Мелания Трамп. Фото AFP
Актриса Марго Робби. Фото instagram.com/alpha_meows
Актриса Ольга Куриленко. Getty
Актриса Холли Берри
Модель и актриса Кара Делевинь. Фото Getty
Модель Наташ Поли. Фото Getty
Королева Испании Летиция. Фото Getty
Вера Брежнева. Фото instagram

Если вы хотите сделать свой образ стильным и незабываемым, то учтите, что  сейчас в тренде аксессуары, форму которых можно изменять вручную.
стиль, Вера Брежнева, Меган Маркл

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"Сегодня"

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