Вера Брежнева в черном платье появилась на подиуме Парижа

Певица приняла участие в шоу Alessandra Rich

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

Известная певица Вера Брежнева приняла участие в шоу Alessandra Rich в рамках парижской Недели моды.

Фотографии с показа знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я уже давно была влюблена в наряды, аксессуары от @alessandrarich и даже представить себе не могла, что Алессандра напишет мне с приглашением принять участие в ее показе в рамках парижской Недели моды. А ведь в детстве мы все мечтаем о многом.. и потом много работаем, чтобы мечты сбывались... так вот – они сбываются!))", – написала Вера.

37-летняя певица Вера Брежнева в Париже Фото: instagram.com/ververa

На подиуме артистка появилась в черном коротком платье на тонких бретельках и с пышной фатиновой юбкой. Образ Брежневой дополнял минимальный макияж, зачесанные назад волосы и массивные серьги-подвески.

Напомним, ранее Вера Брежнева добавила волосам розового оттенка и поделилась видео в обновленном образе.

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