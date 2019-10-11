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Вера Брежнева выпустила собственную коллекцию платьев: фото

Певица попробовала себя в роли дизайнера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:19
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева, мужа которой недавно заподозрили в измене с участницей группы "ВИА Гра", решила попробовать себя в другом амплуа и выпустила собственную коллекцию модной линейки Very Vera.

Вера Брежнева и Константин Меладзе развеяли слухи об измене. Детали в видео:

О запуске своей линии одежды в коллаборации с миланским дизайнером и основателем бренда AQUAZZURA Эдгардо Озорио Вера Брежнева сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Со слов певицы, именно Эдгардо предложил ей сотрудничество, на что она согласилась. Результатом их работы она очень довольна.

Коллекция Веры Брежневой Very Vera
Фото: instagram.com/ververa
Коллекция Веры Брежневой Very Vera
Фото: instagram.com/ververa
Коллекция Веры Брежневой Very Vera
Фото: instagram.com/ververa
Коллекция Веры Брежневой Very Vera
Фото: instagram.com/ververa
Коллекция Веры Брежневой Very Vera
Фото: instagram.com/ververa
Коллекция Веры Брежневой Very Vera
Фото: instagram.com/ververa
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"Мы познакомились в шоуруме и сразу начали творить. До этого у бренда была коллаборация с Клаудией Шиффер, поэтому делать следующую было вдвойне ответственно. Сначала мы искали формы, каблуки, текстуры, цвета, потом все это Эдгардо соединял в эскизах. Было много согласований, сомнений и даже споров, но в результате я очень довольна нашей коллекцией", – написала Вера.

Напомним, ранее Вера Брежнева сделала откровенное признание о муже. Певица поделилась интимными деталями брака с Константином Меладзе.

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