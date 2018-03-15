Versace полностью отказался от использования меха

Проблема использования меха для создания одежды в индустрии моды актуальна до их пор. Все больше брендов выбирают сознательное отношение к моде. В коллекциях Lanvin, Sonia Rykiel, Carven, Alexander McQueen и Nina Ricci все чаще встречаются изделия из искусственного меха, а Gucci, Givenchy, Michael Kors и Ralph Lauren уже отказались от использования натурального меха. Также как и Jimmy Choo.

Как сообщает Vogue, к ним присоединились Furla и Versace. "Я не хочу убивать животных, чтобы делать моду. Это неправильно", – заявила Донателла Версаче в интервью журналу The Economist's 1843.

Отметим, что в последнее время Донателла больше внимания уделяет свои политическим взглядам и социальным проблемам. Это стало особо заметным благодаря ее весенней коллекции 2018, где на одежде присутствовали надписи: "единство", "лояльность", "мужество" и "любовь".

Напомним, мы писали о главных модных трендах весны – 2018. Новый сезон будет наполнен буйством красок, широчайшей гаммой эмоций, элементами роскоши и богатства.Также узнайте, какие украшения сейчас в моде.