Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Весенний маникюр 2019: интересные идеи с фото

Смотрите свежие идеи весеннего маникюра и выбирайте новинки нейл-арта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:14
Весенний маникюр 2019
Весенний маникюр 2019
Фото: School Anna Avramenko

Весна набирает обороты, а вместе с ней стремятся к красоте и обновлению модные тенденции нейл-дизайна. Многие девушки задумываются, какой сделать весенний маникюр, чтобы украсить ногти свежими красками, модными узорами, эффектной техникой и яркими идеями. Предлагаем вам окунуться в атмосферу творчества современного нейл-арта, просмотреть фото весеннего маникюра и, возможно, выбрать подходящий вариант украшения своих ноготков.

  • Модные идеи весеннего маникюра 2019

Весенний маникюр 2019
Весенний маникюр 2019
Фото: School Anna Avramenko

Модным в сезоне 2019 года будет синий и голубой цвет, такой же насыщенный глубокий как синева майского неба. А вот украшения стразами и блестками будут минимальными и лаконичными, гармонируя с цветом основного фона и плавно переходя на один ноготь.

  • Весенний нежный маникюр 2019

Весенний маникюр 2019
Весенний маникюр 2019
Фото: School Anna Avramenko

Также обратите внимании на нежный френч, сочетающий в себе различные оттенки голубого и синего. Этот вариант всегда смотрится изысканно и возвышенно. Также в моде остаются мятные и бирюзовые оттенки, которые отлично сочетаются друг с другом.

  • Новинки весеннего маникюра 2019

Весенний маникюр 2019
Весенний маникюр 2019
Фото: School Anna Avramenko

Зелень так и просится включить ее в дизайн весеннего маникюра в виде сочных и нежных оттенков этого цвета. При этом в нейл моде остается уже полюбившийся френч, который можно оживить, если эффектно сочетать его с техникой голого маникюра. Интересно смотрится такой вариант модного дизайна ногтей как матовое покрытие.

  • Лучшие идеи шикарного весеннего маникюра

Весенний маникюр 2019
Весенний маникюр 2019
Фото: School Anna Avramenko

Посмотрите, как интересно и свежо смотрится вариант лаконичного голого дизайна Negative Space на ноготках. Он выгодно подчеркивает вашу женственность и скромность. Но одновременно не заставит скучать. А выполняется он избирательным нанесением лака на ногти с различным рисунком. А количество цветов может быть разным.

  • Стильные идеи для весеннего маникюра

Весенний маникюр 2019
Весенний маникюр 2019
Фото: School Anna Avramenko

Не оставляет модный мир и понравившийся многим девушкам газетный маникюр, оформленный в виде скрапбукинга. В сочетании со сдержанными нюдовыми оттенками такой нейл-дизайн смотрится очень эффектно и мило. Выбрать картинку можно в любом модном журнале.

Ранее мы предлагали красивый маникюр на 8 Марта: ТОП-5 идей с фото.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Лучшие идеи маникюра на 8 Марта с фото Маникюр на 8 Марта 2019: модные и нежные идеи Красивый маникюр на 8 Марта: ТОП-5 идей с фото Красивый маникюр на День Валентина 2019: интересные идеи с фото Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы
маникюр ногти маникюр весна маникюр 2019
Реклама

Новости партнеров

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Популярные статьи

Сегодня, 08:50Fun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Сегодня, 07:00Wellness

Великий пост 2019: календарь питания по дням и рецепты блюд

Вчера, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

5 мартаСтиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

5 мартаШоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

5 мартаШоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

5 мартаШоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

5 мартаТехно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

5 мартаТехно

На "Марсе" обнаружили странных существ

4 мартаFun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 мартаШоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

4 мартаПсихология

Лунный календарь на март 2019: благоприятные дни месяца

4 мартаFun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

4 мартаТехно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

4 мартаТехно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

4 мартаТехно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Новости партнеров

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти
Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку
Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Ани Лорак снова собирается замуж?
Ани Лорак снова собирается замуж?
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе
Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости