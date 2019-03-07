Весенний маникюр 2019: интересные идеи с фото

Смотрите свежие идеи весеннего маникюра и выбирайте новинки нейл-арта

Весенний маникюр 2019 Фото: School Anna Avramenko

Весна набирает обороты, а вместе с ней стремятся к красоте и обновлению модные тенденции нейл-дизайна. Многие девушки задумываются, какой сделать весенний маникюр, чтобы украсить ногти свежими красками, модными узорами, эффектной техникой и яркими идеями. Предлагаем вам окунуться в атмосферу творчества современного нейл-арта, просмотреть фото весеннего маникюра и, возможно, выбрать подходящий вариант украшения своих ноготков.

Модные идеи весеннего маникюра 2019

Весенний маникюр 2019 Фото: School Anna Avramenko

Модным в сезоне 2019 года будет синий и голубой цвет, такой же насыщенный глубокий как синева майского неба. А вот украшения стразами и блестками будут минимальными и лаконичными, гармонируя с цветом основного фона и плавно переходя на один ноготь.

Весенний нежный маникюр 2019

Весенний маникюр 2019 Фото: School Anna Avramenko

Также обратите внимании на нежный френч, сочетающий в себе различные оттенки голубого и синего. Этот вариант всегда смотрится изысканно и возвышенно. Также в моде остаются мятные и бирюзовые оттенки, которые отлично сочетаются друг с другом.

Новинки весеннего маникюра 2019

Весенний маникюр 2019 Фото: School Anna Avramenko

Зелень так и просится включить ее в дизайн весеннего маникюра в виде сочных и нежных оттенков этого цвета. При этом в нейл моде остается уже полюбившийся френч, который можно оживить, если эффектно сочетать его с техникой голого маникюра. Интересно смотрится такой вариант модного дизайна ногтей как матовое покрытие.

Лучшие идеи шикарного весеннего маникюра

Весенний маникюр 2019 Фото: School Anna Avramenko

Посмотрите, как интересно и свежо смотрится вариант лаконичного голого дизайна Negative Space на ноготках. Он выгодно подчеркивает вашу женственность и скромность. Но одновременно не заставит скучать. А выполняется он избирательным нанесением лака на ногти с различным рисунком. А количество цветов может быть разным.

Стильные идеи для весеннего маникюра

Весенний маникюр 2019 Фото: School Anna Avramenko

Не оставляет модный мир и понравившийся многим девушкам газетный маникюр, оформленный в виде скрапбукинга. В сочетании со сдержанными нюдовыми оттенками такой нейл-дизайн смотрится очень эффектно и мило. Выбрать картинку можно в любом модном журнале.

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