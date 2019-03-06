Весенний образ: стильная Мелания Трамп надела пальто и желтый гольф
Первая леди США прибыла с рабочим визитом в Оклахому
Первая леди США Мелания Трамп прилетела с официальным визитом в Оклахому. Цель двухдневного тура по трем штатам - привлечь внимание к своей социальной кампании Be Best (проект по борьбе с буллингом в сети и помощи подросткам).
Для посещения местной школы Dove School of Discovery в Талсе эффектная Мелания Трамп сделала акцент на элегантность и выбрала желтый свитер от Ralph Lauren, серую юбку-карандаш и пальто темно-баклажанового оттенка от Bottega Veneta с поясом. 48-летняя жена президента США Дональда Трампа дополнила аутфит туфлями на высоком каблуке в желто-серую клетку от Manolo Blahnik.
Свой весенний образ она украсила традиционной укладкой с локонами и насыщенным макияжем smoky eyes. Из украшений на Мелании можно было увидеть только одно кольцо из белого золота на безымянном пальце правой руки.
Напомним, ранее первая леди США побывала на благотворительном мероприятии, куда надела бюджетный жакет в сине-красную клетку от Tomas Maier. А во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.
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