Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Весенний образ: стильная Мелания Трамп надела пальто и желтый гольф

Первая леди США прибыла с рабочим визитом в Оклахому

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Первая леди США Мелания Трамп
Первая леди США Мелания Трамп
Фото: AFP

Первая леди США Мелания Трамп прилетела с официальным визитом в Оклахому. Цель двухдневного тура по трем штатам - привлечь внимание к своей социальной кампании Be Best (проект по борьбе с буллингом в сети и помощи подросткам).

Читайте также
Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

Для посещения местной школы Dove School of Discovery в Талсе эффектная Мелания Трамп сделала акцент на элегантность и выбрала желтый свитер от Ralph Lauren, серую юбку-карандаш и пальто темно-баклажанового оттенка от Bottega Veneta с поясом. 48-летняя жена президента США Дональда Трампа дополнила аутфит туфлями на высоком каблуке в желто-серую клетку от Manolo Blahnik.

Свой весенний образ она украсила традиционной укладкой с локонами и насыщенным макияжем smoky eyes. Из украшений на Мелании можно было увидеть только одно кольцо из белого золота на безымянном пальце правой руки. 

Мелания Трамп прилетела в Оклахому
Фото: AFP
Мелания Трамп прилетела в Оклахому
Фото: AFP
Мелания Трамп прилетела в Оклахому
Фото: AFP
Мелания Трамп прилетела в Оклахому
Фото: AFP
Мелания Трамп прилетела в Оклахому
Фото: AFP
Мелания Трамп прилетела в Оклахому
Фото: AFP
1/6

Напомним, ранее первая леди США побывала на благотворительном мероприятии, куда надела бюджетный жакет в сине-красную клетку от Tomas Maier. А во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.  

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

мода стиль туфли пальто Мелания Трамп
Реклама

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Популярные статьи

Сегодня, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:46Стиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

Вчера, 13:28Шоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

Вчера, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Вчера, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 07:11Техно

На "Марсе" обнаружили странных существ

4 мартаFun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 мартаШоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

4 мартаПсихология

Лунный календарь на март 2019: благоприятные дни месяца

4 мартаFun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

4 мартаFun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

4 мартаТехно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

4 мартаТехно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

4 мартаTravel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

4 мартаТехно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Новости партнеров

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Документалка про менструацию получила Оскар
Документалка про менструацию получила Оскар
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию