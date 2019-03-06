Весенний образ: стильная Мелания Трамп надела пальто и желтый гольф

Первая леди США прибыла с рабочим визитом в Оклахому

Первая леди США Мелания Трамп Фото: AFP

Первая леди США Мелания Трамп прилетела с официальным визитом в Оклахому. Цель двухдневного тура по трем штатам - привлечь внимание к своей социальной кампании Be Best (проект по борьбе с буллингом в сети и помощи подросткам).

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Для посещения местной школы Dove School of Discovery в Талсе эффектная Мелания Трамп сделала акцент на элегантность и выбрала желтый свитер от Ralph Lauren, серую юбку-карандаш и пальто темно-баклажанового оттенка от Bottega Veneta с поясом. 48-летняя жена президента США Дональда Трампа дополнила аутфит туфлями на высоком каблуке в желто-серую клетку от Manolo Blahnik.

Свой весенний образ она украсила традиционной укладкой с локонами и насыщенным макияжем smoky eyes. Из украшений на Мелании можно было увидеть только одно кольцо из белого золота на безымянном пальце правой руки.

Мелания Трамп прилетела в Оклахому Фото: AFP Мелания Трамп прилетела в Оклахому Фото: AFP Мелания Трамп прилетела в Оклахому Фото: AFP Мелания Трамп прилетела в Оклахому Фото: AFP Мелания Трамп прилетела в Оклахому Фото: AFP Мелания Трамп прилетела в Оклахому Фото: AFP 1/6

Напомним, ранее первая леди США побывала на благотворительном мероприятии, куда надела бюджетный жакет в сине-красную клетку от Tomas Maier. А во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

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