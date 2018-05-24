Виктория Бекхэм о платье Меган Маркл: "Оно идеально для нее"

Дизайнер отметила, что герцогиня Сассекская выглядела потрясающе в свадебном платье Givenhy

Совсем недавно в Великобритании отгремела самая нашумевшая свадьба года – 19 мая принц Гарри и Меган Маркл поженились. Среди приглашенных гостей было много знаменитостей, среди них – и супруги Бекхэмы. В интервью Evening Standard именитый дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, что она думает о свадебном платье Givenhy герцогини Сассекской.

Принц Гарри и Меган Маркл в платье Givenhy Фото: Getty

По словам Виктории, Меган выглядела очень красиво.

"Платье на самом деле очень шло ей. Я подумала, что оно идеально для нее. И Гарри выглядел великолепно"

Кроме того, супруга Дэвида Бекхэма сказала, что вся церемония в часовне Св. Георгия "была очень красивой, невероятной свадьбой". Виктория добавила, что "это был лучший день".

"Они выглядели такими счастливыми, и все были так счастливы за них. Меган кажется милой женщиной, которая действительно его любит. Это чувствовалось на самом деле, очень честно"

Отметим, что для королевского бракосочетания Виктория выбрала платье из собственной коллекции 2019 года. Наряд был похож на тот, в котором она была в 2011 году на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Тогда она была на седьмом месяце беременности дочерью Харпер.

Виктория и Дэвид Бекхэм на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Виктория и Дэвид Бекхэм на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Виктория и Дэвид Бекхэм на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Виктория и Дэвид Бекхэм на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Виктория и Дэвид Бекхэм на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Виктория и Дэвид Бекхэм на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Виктория и Дэвид Бекхэм на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty 1/7

"Честно говоря, это было такое облегчение не быть беременной на этой королевской свадьбе и выбирать все, что я хочу надеть, – сказала она, смеясь. – Мне нравится синий. Платье является одним из моих фаворитов: его нет в продаже с конца ноября, но у нас было так много запросов, что я думаю, могу ли я его вернуть".

Ранее мы описывали все подробности платья Меган Маркл. Также напомним, что Амаль Клуни стала самой стильной гостьей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. А Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта очаровали нежными образами на королевской свадьбе.

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