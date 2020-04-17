Виктория Бекхэм празднует 46-летие: лучшие цитаты иконы стиля

17 апреля певица и дизайнер Виктория Бекхэм отмечает 46-летие

17 апреля жена известного футболиста, певица и дизайнер Виктория Бекхэм отмечает 46-летие. Сегодня.Lifestyle собрали интересные факты из жизни Виктории, а также лучшие цитаты иконы стиля.

Участие в легендарной группе Spice Girls, четверо детей и собственный дизайнерский бренд – главные достижения Виктории за 46 лет жизни. А еще и 19 лет брака с известным футболистом Дэвидом Бекхэмом! Все это говорит о трудолюбии британской звезды, ведь воспитание детей и построение отношений – тот еще труд.

Лучшие цитаты Виктории Бекхэм о стиле, детях и муже:

Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

"Я одеваюсь сексуально, но не вызывающе. Моя сексуальность в непорочности".

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"Я не следую моде, я доверяю своему чутью".

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"Если природа в чем-то тебя обделила, исправь это сама. Ты невысокого роста – носи каблуки! Только не забудь сначала научиться носить их правильно".

Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

"Я всегда руководствуюсь соображением, что если декольте низкое, то ноги должны быть скрыты. А если вы хотите продемонстрировать свои ноги, то лучше, если на вас будет закрытое трикотажное платье. Не надо выставлять напоказ абсолютно все. Гораздо сексуальнее кое-что оставить воображению".

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"Иногда самые простые вещи достаются тебе сложнее всего".

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"Я не отношусь к категории длинноногих моделей. Роковой красоткой меня тоже не назовешь. Я – обычная женщина, и в этом как раз заключается моя сила".

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

"Трое мальчиков. С ними я думаю не как быть хорошим родителем, а как быть хорошим организатором".

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"В Лондоне мы с Дэвидом большие рыбы в маленьком пруду, а в Лос-Анджелесе – мелкие рыбки в большом".

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"Иногда я смотрю на Дэвида и думаю: какой же он красивый! И к тому же прекрасный отец. Мне очень повезло иметь такого мужа"

Напомним, ранее мы рассказывали, что стильная Виктория Бекхэм появилась обложке польского Vogue.

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