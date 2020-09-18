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Винтажные платья и пальто: H&M представил осеннюю коллекцию из переработанных материалов

Сегодня, 11:04

Вся одежда вдохновлена модой 30-х годов

Бренд H&M представил коллекцию Fall Fashion 2020, полностью созданную из переработанных материалов. В новой линейке – платья с рюшами и объемными рукавами, длинные пальто, винтажные элементы и сдержанная палитра. И все это из пластиковых и текстильных отходов.

Экологичная коллекция H&M навеяна модой 1930-х годов, что особенно выражено в деталях одежды. Несмотря на это, наряды весьма универсальны.

H&M представил осеннюю коллекцию из переработанных материалов
H&M представил осеннюю коллекцию из переработанных материалов
Фото: H&M

Oversize пальто можно носить как с платьем, так и с брюками, под массивную обувь и более лаконичную. Сами же платья отлично сочетаются с кардиганом или косухой, с кроссовками или платформой.

Коллекция Fall Fashion 2020
Фото: H&M

Одежда Fall Fashion 2020 выполнена из вторично переработанной ткани: нейлона, жаккарда, шерсти и полиэстера, полученных путем переработки пластика и текстиля. Коллекция уже доступна на сайте компании.

Коллекция Fall Fashion 2020
Фото: H&M

Ранее мы публиковали fashion чек-лист на осень – список вещей, которые обязательно нужно носить в этом сезоне.

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коллекция одежда H&M
Источник: H&M
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