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Внучка Софии Ротару очаровала длинными ногами в мини-платье

17-летняя Соня надела ярко-желтый наряд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:47
София Евдокименко
София Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка известной певицы Софии Ротару, 17-летняя Соня Евдокименко, которая недавно устроила фотосессию на улицах Парижа в золотистом костюме от украинского бренда, поразила длинными ногами в ярко-желтом платье. 

На странице в Instagram звездная внучка опубликовала новые снимки, вызвав восторг у подписчиков. Соня показала откровенный весенний образ в коротком платье лимонного цвета. И, конечно, тяжело было не обратить внимание на ее длинные ноги. 

Длинноногая София
Длинноногая София
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Модель позирует в наряде свободного кроя с прозрачными вставками по бокам и черных трендовых ботильонах. Волосы красотки уложены в стильные легкие локоны.

17-летняя София в весеннем образе
17-летняя София в весеннем образе
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Готова за 5 минут. А сколько времени надо вам, чтобы быть готовыми?", – поинтересовалась она у подписчиков, написав пост на английском языке.

Кроме этого, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 17-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.

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