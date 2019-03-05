Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

17-летняя Соня "заслепила" улицы Парижа блестящим костюмом

София Евдокименко Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка известной певицы Софии Ротару, 17-летняя Соня Евдокименко, прогулялась по улицам Парижа в золотистом костюме от украинского дизайнера Жана Грицфельда.

Снимок в блестящем и модном образе Соня опубликовала на своей странице в Instagram.

Соня Евдокименко в "космическом" образе на улицах Парижа Фото: instagram.com/iamsofiaeve

17-летняя внучка Софии Ротару надела модную кожаную рубашку и брюки с завышенной талией в золотистом оттенке. Легкий естественный макияж добавил "космическому" образу легкости.

17-летняя внучка Софии Ротару Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"В Париже начался дождь, так что я подумала, что сама могу стать солнечной", – написала она под фото.

Ранее София Ротару на своей странице в Instagram опубликовала архивное фото. На свадебном снимке запечатлен сын Софии Михайловны Руслан Евдокименко со своей супругой Светланой.

Кроме этого, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 17-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.

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