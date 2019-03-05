Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу
17-летняя Соня "заслепила" улицы Парижа блестящим костюмом
Внучка известной певицы Софии Ротару, 17-летняя Соня Евдокименко, прогулялась по улицам Парижа в золотистом костюме от украинского дизайнера Жана Грицфельда.
Снимок в блестящем и модном образе Соня опубликовала на своей странице в Instagram.
17-летняя внучка Софии Ротару надела модную кожаную рубашку и брюки с завышенной талией в золотистом оттенке. Легкий естественный макияж добавил "космическому" образу легкости.
"В Париже начался дождь, так что я подумала, что сама могу стать солнечной", – написала она под фото.
Ранее София Ротару на своей странице в Instagram опубликовала архивное фото. На свадебном снимке запечатлен сын Софии Михайловны Руслан Евдокименко со своей супругой Светланой.
Кроме этого, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 17-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.
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