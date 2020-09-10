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Военные, армейские рюкзаки: где купить тактический рюкзак

Тактические рюкзаки все чаще выбирают для использования не только на природе, но и в городе

Военные тактические рюкзаки — надежные помощники в сложных условиях и ситуациях. Они разработаны для нужд армии и военных, так что в них совмещены функциональность, надежность и бескомпромиссное качество. Рюкзак мужской военный незаменим как при выполнении боевых задач, так и в походе, на охоте или в любых других экстремальных условиях.

Преимущества военных тактических рюкзаков

Полисистема, которая позволяет прикрепить множество дополнительных подсумок, чехлов и других вещей. Цвет. Модели сумок-рюкзаков военных выполнены в маскировочных цветах, поэтому каждый сможет выбрать вариант, который останется незамеченным в любых местностях при любых погодных условиях. Наличие системы строп и карабинов для крепления дополнительного снаряжения. Устойчивая к влаге и механическим повреждениям ткань, что делает рюкзак очень износостойким. Эргономичная конструкция, которая дает возможность носить рюкзак как за ручку, так и на плечах. Удобство. На груди и поясе есть дополнительные застежки. Ручки и спинка рюкзаков оборудованы сеткой и мягкой демпферной подкладкой, которая способствует качественной вентиляции и отводу лишней влаги. Ручки военных рюкзаков с регулируемой длиной, что делает пользование удобным для людей разного роста и комплекции.

Если вы решили купить военный рюкзак, посетите интернет-магазин военторг Killa. Магазин предлагает широкий ассортимент моделей на любой вкус и бюджет, которые подойдут не только для сотрудников силовых структур, но и для любителей активного отдыха. Здесь вы найдете как рюкзаки для туризмапопулярного объема 20-40 л, так и военные рюкзаки 100 л и множество других моделей. Одним из неоспоримых преимуществ тактических рюкзаков является также их небольшая стоимость, поэтому с каждым годом их все чаще выбирают люди для использования не только на природе, но и в городе.

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(096) 798-00-43

(063) 763-52-16

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