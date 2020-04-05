Vogue и GQ открыли бесплатный доступ к онлайн контенту на время карантина

Издательский дом Condé Nast Italia также предлагает бесплатную подписку на три месяца

Мировые издания о моде предлагают своим читателям бесплатный доступ к онлайн контенту на время карантина. Пользователи могут увидеть свежие выпуски Vogue в своем смартфоне, а также подписаться на итальянские журналы GQ, AD, Vanity Fair і Wired.

Напомним, ранее стало известно, что американский модельер Ральф Лорен пожертвует 10 млн долларов на борьбу с COVID-19. Его бренд одежды Ralph Lauren также выпустит 250 тыс медицинских масок и 25 тыс халатов.

Известные глянцы открыли бесплатный доступ к своему контенту Фото: Pinterest

Что почитать на карантине

Майский номер британского Vogue, лицом которого стала Рианна, можно получить бесплатно. Для доступа к электронной версии журнала нужно воспользоваться приложением British Vogue в App Store или Google Play.

instagram.com/britishvogue/

Итальянский Vogue открыл пользователям доступ к своему архиву. Полистать глянец можно в течение следующих трех месяцев. Для этого нужно зарегистрироваться на archivio.vogue.it. Кроме того, издательский дом Condé Nast Italia предлагает читателям бесплатную трехмесячную подписку на новые выпуски итальянских GQ, AD, Vanity Fair и Wired.

Журналы Dazed и Another Man выпустят бесплатные цифровые копии свежих номеров. Если указать свой e-mail на сайтах изданий, на почту можно получить диджитал-версии выпусков с Билли Айлиш и Джейком Джилленхолом.

instagram.com/another_man/

Португальские Vogue и GQ, которые подготовили актуальные тематические обложки, предлагают бесплатные pdf-версии апрельских выпусков. Чтобы получить копию журнала, следуйте инструкциям на сайте издания.

Сингапурский медиахолдинг SPH Magazines дарит читателям трехмесячный доступ к Harper's Bazaar, Female и Home & Decor. Бесплатную подписку можно оформить на сайте SPH.

instagram.com/female_singapore/

Напомним, что ранее Хейли Бибер украсила собой обложку испанского Vogue. Жена Джастина Бибера снялась в модной фотосессии в стиле 70-х.

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