Вот это декольте: Элизабет Херли надела очень откровенный наряд

Актриса приехала в Марокко на автогонки

Элизабет Херли. Фото: Getty

Элизабет Херли, которая постоянно радует своих подписчиков в Instagram многочисленными фотографиями в купальниках, отправилась в Марокко на автогонки.

На выходных в рамках соревнований Формулы-Е там состоялся тест новичков. Среди гостей на трибунах были замечены Элизабет Херли и Джастин Теру.

Днем 53-летняя актриса надела обтягивающее белое платье с кружевными вставками и замшевые бежевые лодочки.

Элизабет Херли Фото: Getty

А вот вечером на ужин Элизабет пришла в роскошном блестящем вечернем платье цвета гнилой вишни. Главным достоинством которого стало роскошное декольте. Дополнили образ увелирные украшения, красиво мерцающие в свете вечерних огней.

Элизабет Херли Фото: Getty

На Рождество Херли опубликовала снимок в очень красивом ажурном платье, к которому она подобрала дорогое блестящее ожерелье.

Напомним, недавно Элизабет Херли разместила на своей странице в Instagram пикантное видео, на котором она топлес плавает в бассейне. 53-летняя Херли показала всем, что она находится в отличной физической форме, а такие видеоролики – очередное тому доказательство.