Вот это декольте: Рита Ора впечатлила своим образом на Хэллоуин

Звезда сумела удивить гостей вечера обычным, казалось бы, платьем

Рита Ора. Фото: Getty

Популярная исполнительница Рита Ора, не так давно ставшая почетным гостем запуска кампании Rimmel, куда пришла в объемном разноцветном пиджаке из новой коллекции Marc Jacobs, стала гостьей вечеринки на Хэллоуин.

Накануне ночью состоялся благотворительный Halloween Ball от организации UNICEF, собранные средства на котором будут направлены на поддержку нуждающихся детей во всем мире.

На сцену для исполнения песен Рита вышла в роскошном пышном платье. Однако его декольте было настолько глубоким, что своим образом Ора больше напоминала девушку из кабаре, чем представительницу какого-нибудь королевского двора.

Рита Ора Фото: Getty

Напомним, в нынешнем году все ждали появления на одной из праздничных вечеринок, посвященной Хэллоуину, немецкой модели Хайди Клум, которая всегда радует поклонников самыми невероятными образами. И это год не стал исклчением – Клум и ее бойфренд примерили костюмы сказочных героев, которые произвели настоящий фурор.

В то же время сестры семейства Кардашьян решили нарядится ангелами, примерив по такому случаю белые крылья.