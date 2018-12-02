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Вот это декольте: Тина Кароль восхитила бельевым платьем на M1 Music Awards 2018

Звезда сделала ставку в одежде на безпроигрышный вариант

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarol_fantina
Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarol_fantina

Накануне вечером, 1 декабря, в киевском Дворце спорта отгремела церемония вручения наград музыкальной премии M1 Music Awards 2018. Собравшая самых популярных украинских исполнителей.

"Певицей года" была признана Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK. "Певцом года" стал повелитель "молодых волчиц" Олег Винник, а "Прорывом года" назвали коллектив KAZKA.

Среди тех, кого отметили, был и фан-клуб Тины Кароль под названием "ФанТина", на странице которого в Instagram постоянно появляется самая свежая информация о звезде.

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Тина Кароль
Фото: instagram/tinakarol_fantina

Вот и сегодня с утра мы уже может полюбоваться платьем, в котором Тина была в этот знаменательный вечер.

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Тина Кароль
Фото: instagram/tinakarol_fantina

Звезда предпочла любимый ею бельевой стиль, надев нежно-бирюзовое платье на тонких бретельках. В области декольте его украшало красное кружево, а на ногах Кароль были ярко-красные туфли с открытым носком.

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Тина Кароль
Фото: instagram/tinakarol_fantina

О прочих победителях церемонии церемония вручения наград музыкальной премии M1 Music Awards 2018 вы можете прочесть в нашем обзоре.

Напомним, что в прошлом году награду в номинации "Певица года" от M1 Music Awards получила Тина Кароль, "Певцом года" стал Макс Барских, а "Группой года" – "Время и Стекло". "Хитом года" была названа песня Барских "Туманы".

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Источник: "Сегодня"
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