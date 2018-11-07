Вот это образ! Тильда Суинтон поразила платьем от Schiaparelli

Актриса пришла на мероприятие в сложном, но красивом платье

Тильда Суинтон. Фото: Getty

Тильда Суинтон, не так давно пришедшая на презентацию фильма "Суспирия" в Голливуде в ярком костюме бренда Schiaparelli и с немного пугающим клатчем в виде человеческой руки, снова выбрала для выхода в свет платье этого же бренда.

Актриса стала гостьей открытия выставки режисера Уэса Андерсона "Мумия Шпицмауса в гробу и другие сокровища" в Вене. По такому случаю Тильда надела эффектный наряд в сливово-бежевых цветах от Schiaparelli Haute Couture, который выгодно подчеркнули изумрудные перчатки и голубые туфли-лодочки.

Тильда Суинтон Фото: instagram/schiaparelli

Напомним, ранее в своем интервью Тильда рассказала о съемках в фильме "Суспирия", в котором ей досталось сразу две роли.

Также актриса стала гостьей 51-го Sitges Film Festival, который ежегодно проходит в испанском каталонском городе Сиджес. Для столь торжественного повода она выбрала красное платье с плиссированной драпировкой от бренда Vetements, под которое подобрала черные туфли на шпильке.

А на Венецианский кинофестиваль 57-летняя Суинтон пришла в ярко-красном длинном платье прямого кроя, которое очень ей шло.