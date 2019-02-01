Вот это ожерелье: королева Максима впечатлила своими аксессуарами

Королева Нидерландов примерила как всегда яркий образ

Королева Максима Фото: Getty

Королева Максима, которую в последний раз мы видели в брючном костюме-двойке оттенка бордо, снова появилась на публике, на этот раз впечатлив всех своим ожерельем.

47-летняя королева Нидерландов стала почетной гостьей открытия выставки под названием "Basquiat – Художник и его нью-йоркская сцена в Музее Шунка". По случаю чего надела бордовое платье, поверх которого набросила бежевое пальто.

Королева Максима. Фото: Getty

Дополнили королевский образ нюдовые лодочки, элегантный клатч и бордовая широкополая шляпа. Однако больше всего внимание привлекало украшение Максимы – ожерелье в виде гладких птичьих перьев, нанизанных в несколько рядов. Под него королева надела и аналогичные серьги.

Королева Максима. Фото: Getty

Напомним, не так давно во время посещения провинции Зеландия 47-летняя королева надела очень яркий даже для нее наряд. Верхняя часть платья была синего цвета, в то время как белую юбку украшали полосы, расшитые красными, розовыми и прочими цветами, а также пестрой тесьмой.

К слову, в Лондоне королева Нидерландов носла не менее яркие образы. Например, розовое платье с черной вышивкой на боку, которое она дополнила черной шляпкой и туфлями-лодочками.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram