Возлюбленная Остапчука показала стильный летний образ для города

Смотрите, как Кристина Горняк носит трендовую юбку слип

Сайт Сегодня.Lifestyle уже рассказывал о том, какие юбки самые модные в 2020 году. Девушка шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк на собственном примере показала, как носить одну из самых трендовых юбок этого сезона – юбку слип (slip) каждый день.

Юбка в бельевом стиле очень актуальна этим летом. Ее легко можно комбинировать с практически любой вещью из гардероба, носить ее на работу, на свидание, днем или вечером. Среди модных оттенков можно выделить пастельные кремовый, золотой, розовый, голубой или ярко-желтый, как у Кристины.

В своем Instagram Кристина Горняк опубликовала фото, сделанное на улице в Киеве. В кадре девушка запечатлена сидя на скутере. На ней желтая слип юбка миди длины в сочетании с черной майкой и белой рубашкой. Свой образ Кристина дополнила босоножками на высоких каблуках и летней шляпкой.

Кристна Горняк Фото: instagram.com/kristygor

"Не ставьте жизнь на паузу, не ждите перемен или особых моментов", – обратилась она к подписчикам.

И действительно, в таком луке абсолютно не хочется сидеть на месте.

К слову, вариант аутфита слип юбка плюс рубашка свободного кроя – самый женственный для лета. Чувственность и романтичность образу придает декольте, которое можно обозначить спустив рубашку с одного плеча.

Напомним, ранее мы писали о правилах создания универсального капсульного гардероба. А также рассказывали, с чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото.

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