Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Возлюбленная Остапчука показала стильный летний образ для города

Сегодня, 13:13

Смотрите, как Кристина Горняк носит трендовую юбку слип

Сайт Сегодня.Lifestyle уже рассказывал о том, какие юбки самые модные в 2020 году. Девушка шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк на собственном примере показала, как носить одну из самых трендовых юбок этого сезона – юбку слип (slip) каждый день.

Юбка в бельевом стиле очень актуальна этим летом. Ее легко можно комбинировать с практически любой вещью из гардероба, носить ее на работу, на свидание, днем или вечером. Среди модных оттенков можно выделить пастельные кремовый, золотой, розовый, голубой или ярко-желтый, как у Кристины.

Читайте также:
Льняные вещи: как носить и с чем сочетать

В своем Instagram Кристина Горняк опубликовала фото, сделанное на улице в Киеве. В кадре девушка запечатлена сидя на скутере. На ней желтая слип юбка миди длины в сочетании с черной майкой и белой рубашкой. Свой образ Кристина дополнила босоножками на высоких каблуках и летней шляпкой.

Кристна Горняк
Кристна Горняк
Фото: instagram.com/kristygor

"Не ставьте жизнь на паузу, не ждите перемен или особых моментов", – обратилась она к подписчикам.

И действительно, в таком луке абсолютно не хочется сидеть на месте.

К слову, вариант аутфита слип юбка плюс рубашка свободного кроя – самый женственный для лета. Чувственность и романтичность образу придает декольте, которое можно обозначить спустив рубашку с одного плеча.

Напомним, ранее мы писали о правилах создания универсального капсульного гардероба. А также рассказывали, с чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Кейт Миддлтон восхитила образом в цветочном платье с рукавами-фонариками ТОП-5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этим летом Иванка Трамп показала, как носить самое трендовое платье этого лета
стиль юбка тренды 2020 Кристина Горняк
Реклама

Новости партнеров

Место знаменитой рыбалки из «Бриллиантовой руки» спустя 50 лет
Место знаменитой рыбалки из «Бриллиантовой руки» спустя 50 лет
Не узнать: так выглядели Галкин и Нагиев в молодости (фото)
Не узнать: так выглядели Галкин и Нагиев в молодости (фото)
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Как выглядели наложницы султана из "Великолепного века" в жизни
Как выглядели наложницы султана из "Великолепного века" в жизни

Популярные статьи

Сегодня, 12:13Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать идеальные стрелки

Вчера, 18:40Шоу-бизнес

Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято

Вчера, 12:59Travel

Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

Вчера, 12:26Шоу-бизнес

Супруга Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом: неожиданная реакция актера

Вчера, 12:18Fun

Девушка узнала о главной ошибке в резюме: из-за этого она сидела без работы полгода

Вчера, 12:06Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

1 июляEvents

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

1 июляШоу-бизнес

В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

1 июляFun

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото

1 июляFun

Сострадательный охранник магазина держал зонтик над головой у промокшего пса, фото

1 июляFood

Летние салаты из руколы: три вкусные идеи

1 июляTravel

Куда поехать в июле в Украине: необычные направления

1 июляПсихология

Четыре знака зодиака, которые притягивают деньги

1 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

30 июняШоу-бизнес

Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

30 июняFood

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Невеста Шабанова попозировала в купальнике
Невеста Шабанова попозировала в купальнике
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Брежнєва оголила бюст, показавши, за що її любить Меладзе
Брежнєва оголила бюст, показавши, за що її любить Меладзе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять