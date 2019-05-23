Возлюбленная Роналду в облегающем платье блистала на красной дорожке в Каннах

Вау! Она роскошна

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Каннский кинофестиваль 2019 добегает до конца, но звездные гости продолжают приезжать на Лазурное побережье Франции и удивлять поклонников экстравагантными нарядами. Не стала исключением и возлюбленная именитого футболиста Криштиану Роналду – 25 летняя модель Джорджина Родригес.

На Каннском фестивале раскритиковали образ Марго Робби. Детали в сюжете:

На премьеру долгожданного фильма "Однажды в Голливуде" девушка Роналду решила затмить красотой в вечернем наряде, которое полностью облегало стройное тело красотки. Вечернее платье от модельера Ali Karoui оголяло пышную грудь модели и придавало ей невероятной сексуальности.

Платье Джорджины Родригес от Ali Karoui Фото: Getty Images

Несмотря на юный возраст Джорджины, выглядела она как драматично за счет собранной прически и насыщенного макияжа – алых губ и крупных стрелок на глазах.

Но главной изюминкой стало не декольте и оголенные ноги, а бриллиантовое украшение Chopard с изумрудным камнем в виде сердца. Не напоминает вам кулон из культового фильма "Титаник"?

Джорджина Родригес в ожерелье Chopard Фото: Getty Images

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.

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