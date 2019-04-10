Временное тату: какой рисунок выбрать на лето 2019

Трендовые эскизы для женщин

Временные татуировки для женщин Фото: Pixabay

Порой решиться на серьезный шаг и сделать татуировку сложно, ведь вдруг через несколько лет рисунок надоест, а терпеть боль от лазера совсем уж не хочется. В таких случаях исполнить свое острое желание можно с помощью временной татуировки.

Тату хной на самом деле пришло к нам еще с древних времен и является достаточно старым способом украсить женское тело красивыми рисунками. Главное преимущество такого метода - временный эффект и разнообразность. Надоел рисунок на руке, сделай на ключице или другой части тела. Сама по себе хна – натуральный материал, который не вызывает аллергии и держится на коже до двух недель.

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Временные рисунки чаще всего наносятся на руке, запястье, пальцах, а также спине, ключицах, шее и ногах. Обычно, это те части тела, которые в теплый период хорошо просматриваются. С помощью необычного узора или надписи женщины подчеркивают свою индивидуальность или, даже, самовыражаются.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку красивых и актуальных эскизов на лето 2019 года.

Тату хной на запястье Фото: Pinterest Флеш-тату на руке Фото: Pinterest Флеш-тату на спине Фото: Pinterest Флеш-тату на руке и запястьях: актуальные рисунки 2019 Фото: Pinterest Тату хной на ноге: индийские мотивы Фото: Pinterest Цветное флеш-тату на спине Фото: Pinterest Рисунки хной на руке и пальцах: красивые идеи тату Фото: Pinterest Временное тату на спине: маленькие рисунки Фото: Pinterest Тату из красной хны на руке и пальцах Фото: Pinterest Временная татуировка на запястье Фото: Pinterest Актуальные надписи хной: выбираем тату на спине Фото: Pinterest Тату на пальцах: стильные эскизы Фото: Pinterest Надписи на запястье: варианты женских тату Фото: Pinterest Белая хна на пальцах: фото временного тату Фото: Pinterest Временное тату белого цвета на пальцах и руке Фото: Pinterest Цветное тату на предплечьях Фото: Pinterest Временное тату на ноге Фото: Pinterest 1/17

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