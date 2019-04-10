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Временное тату: какой рисунок выбрать на лето 2019

Трендовые эскизы для женщин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:43
Временные татуировки для женщин
Временные татуировки для женщин
Фото: Pixabay

Порой решиться на серьезный шаг и сделать татуировку сложно, ведь вдруг через несколько лет рисунок надоест, а терпеть боль от лазера совсем уж не хочется. В таких случаях исполнить свое острое желание можно с помощью временной татуировки.

Тату хной на самом деле пришло к нам еще с древних времен и является достаточно старым способом украсить женское тело красивыми рисунками. Главное преимущество такого метода - временный эффект и разнообразность. Надоел рисунок на руке, сделай на ключице или другой части тела. Сама по себе хна – натуральный материал, который не вызывает аллергии и держится на коже до двух недель.

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Временные рисунки чаще всего наносятся на руке, запястье, пальцах, а также спине, ключицах, шее и ногах. Обычно, это те части тела, которые в теплый период хорошо просматриваются. С помощью необычного узора или надписи женщины подчеркивают свою индивидуальность или, даже, самовыражаются. 

Сегодня.Lifestyle сделали подборку красивых и актуальных эскизов на лето 2019 года. 

Тату хной на запястье
Фото: Pinterest
Флеш-тату на руке
Фото: Pinterest
Флеш-тату на спине
Фото: Pinterest
Флеш-тату на руке и запястьях: актуальные рисунки 2019
Фото: Pinterest
Тату хной на ноге: индийские мотивы
Фото: Pinterest
Цветное флеш-тату на спине
Фото: Pinterest
Рисунки хной на руке и пальцах: красивые идеи тату
Фото: Pinterest
Временное тату на спине: маленькие рисунки
Фото: Pinterest
Тату из красной хны на руке и пальцах
Фото: Pinterest
Временная татуировка на запястье
Фото: Pinterest
Актуальные надписи хной: выбираем тату на спине
Фото: Pinterest
Тату на пальцах: стильные эскизы
Фото: Pinterest
Надписи на запястье: варианты женских тату
Фото: Pinterest
Белая хна на пальцах: фото временного тату
Фото: Pinterest
Временное тату белого цвета на пальцах и руке
Фото: Pinterest
Цветное тату на предплечьях
Фото: Pinterest
Временное тату на ноге
Фото: Pinterest
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Ранее мы писали о трендах окрашивания волос в 201 году и о том, как подобрать оттенок. Также мы рассказывали о самых модных цветах года и о самых стильных украшениях нового сезона. 

Также смотрите в нашем сюжете, какие нелепые татуировки выбирают украинцы: 

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