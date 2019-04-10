Временное тату: какой рисунок выбрать на лето 2019
Трендовые эскизы для женщин
Порой решиться на серьезный шаг и сделать татуировку сложно, ведь вдруг через несколько лет рисунок надоест, а терпеть боль от лазера совсем уж не хочется. В таких случаях исполнить свое острое желание можно с помощью временной татуировки.
Тату хной на самом деле пришло к нам еще с древних времен и является достаточно старым способом украсить женское тело красивыми рисунками. Главное преимущество такого метода - временный эффект и разнообразность. Надоел рисунок на руке, сделай на ключице или другой части тела. Сама по себе хна – натуральный материал, который не вызывает аллергии и держится на коже до двух недель.
Читайте такжеДизайн ногтей 2019: красивые идеи маникюра с фото
Временные рисунки чаще всего наносятся на руке, запястье, пальцах, а также спине, ключицах, шее и ногах. Обычно, это те части тела, которые в теплый период хорошо просматриваются. С помощью необычного узора или надписи женщины подчеркивают свою индивидуальность или, даже, самовыражаются.
Сегодня.Lifestyle сделали подборку красивых и актуальных эскизов на лето 2019 года.
Ранее мы писали о трендах окрашивания волос в 201 году и о том, как подобрать оттенок. Также мы рассказывали о самых модных цветах года и о самых стильных украшениях нового сезона.
Также смотрите в нашем сюжете, какие нелепые татуировки выбирают украинцы:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram