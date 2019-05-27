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Все должно быть идеально: выбираем маникюр на выпускной вечер

Какой дизайн ногтей выбрать на школьный бал?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Красивые варианты маникюра на школьный бал
Красивые варианты маникюра на школьный бал
Фото: Pinterest

До выпускного вечера в Украине осталось чуть больше двух недель и как раз сейчас у школьниц наступает самый активный момент – подготовка к балу. И если вы уже определились с вечерним нарядом, пора приступать к деталям, а именно – маникюру. 

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Начнем с главных тенденций – длинные ногти с французским маникюром на половину фаланги абсолютно неактуальны в 2019 году. В моде – максимальная натуральность и простота. Если вы любитель классический дизайн, тогда выбирайте оптимальную длину ногтей. 

Какой дизайн лучше не делать на выпускной
Какой дизайн лучше не делать на выпускной
Фото: Pinterest

Стразы, акриловая лепка и много блесток – да, смотрится празднично, но китчево! Только представьте – вычурное вечернее платье, насыщенный макияж, обувь со стразами и в добавку маникюр, который сразу выделяется на общем фоне "такой красоты". 

Подборка идей для выпускного
Фото: Pinterest
Подборка идей для выпускного
Фото: Pinterest
Подборка идей для выпускного
Фото: Pinterest
Подборка идей для выпускного
Фото: Pinterest
Подборка идей для выпускного
Фото: Pinterest
Подборка идей для выпускного
Фото: Pinterest
Подборка идей для выпускного
Фото: Pinterest
Подборка идей для выпускного
Фото: Pinterest
Подборка идей для выпускного
Фото: Pinterest
Подборка идей для выпускного
Фото: Pinterest
Подборка идей для выпускного
Фото: Pinterest
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Для платьев светлых и темных оттенков подойдет маникюр:

  • с втиркой в голубых, нежно-розовых и нюдовых тонах;
  • классический красный или бежевый;
  • французский маникюр;
  • персиковые и желтые оттенки;
  • матовое покрытие;
  • омбре маникюр в нежных тонах;
  • дизайн ногтей с лунками и геометрическими формами (если выпускной наряд необычного фасона);
  • еще один тренд 2019 года – маникюр с надписями.

Если ваш выбор пал на платье или костюм черного цвета, лучше избегать такого оттенка в маникюре! А вот под белый наряд гармонично подходят лаки в тон. В случае, если выпускной образ получился простым, добавить красок с помощью маникюра можно, например сделать актуальный дизайн с фольгой. 

Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки
Фото: Pinterest
Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки
Фото: Pinterest
Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки
Фото: Pinterest
Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки
Фото: Pinterest
Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки
Фото: Pinterest
Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки
Фото: Pinterest
Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки
Фото: Pinterest
1/7

А если вы еще не определились с нарядом на выпускной вечер, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для девушек на выпускной 2019 года.

Также смотрите в нашем сюжете, как удачно одеться на выпускной: 

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