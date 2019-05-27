Все должно быть идеально: выбираем маникюр на выпускной вечер
Какой дизайн ногтей выбрать на школьный бал?
До выпускного вечера в Украине осталось чуть больше двух недель и как раз сейчас у школьниц наступает самый активный момент – подготовка к балу. И если вы уже определились с вечерним нарядом, пора приступать к деталям, а именно – маникюру.
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Начнем с главных тенденций – длинные ногти с французским маникюром на половину фаланги абсолютно неактуальны в 2019 году. В моде – максимальная натуральность и простота. Если вы любитель классический дизайн, тогда выбирайте оптимальную длину ногтей.
Стразы, акриловая лепка и много блесток – да, смотрится празднично, но китчево! Только представьте – вычурное вечернее платье, насыщенный макияж, обувь со стразами и в добавку маникюр, который сразу выделяется на общем фоне "такой красоты".
Для платьев светлых и темных оттенков подойдет маникюр:
- с втиркой в голубых, нежно-розовых и нюдовых тонах;
- классический красный или бежевый;
- французский маникюр;
- персиковые и желтые оттенки;
- матовое покрытие;
- омбре маникюр в нежных тонах;
- дизайн ногтей с лунками и геометрическими формами (если выпускной наряд необычного фасона);
- еще один тренд 2019 года – маникюр с надписями.
Если ваш выбор пал на платье или костюм черного цвета, лучше избегать такого оттенка в маникюре! А вот под белый наряд гармонично подходят лаки в тон. В случае, если выпускной образ получился простым, добавить красок с помощью маникюра можно, например сделать актуальный дизайн с фольгой.
А если вы еще не определились с нарядом на выпускной вечер, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для девушек на выпускной 2019 года.
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