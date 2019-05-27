Все должно быть идеально: выбираем маникюр на выпускной вечер

Какой дизайн ногтей выбрать на школьный бал?

Красивые варианты маникюра на школьный бал Фото: Pinterest

До выпускного вечера в Украине осталось чуть больше двух недель и как раз сейчас у школьниц наступает самый активный момент – подготовка к балу. И если вы уже определились с вечерним нарядом, пора приступать к деталям, а именно – маникюру.

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Начнем с главных тенденций – длинные ногти с французским маникюром на половину фаланги абсолютно неактуальны в 2019 году. В моде – максимальная натуральность и простота. Если вы любитель классический дизайн, тогда выбирайте оптимальную длину ногтей.

Какой дизайн лучше не делать на выпускной Фото: Pinterest

Стразы, акриловая лепка и много блесток – да, смотрится празднично, но китчево! Только представьте – вычурное вечернее платье, насыщенный макияж, обувь со стразами и в добавку маникюр, который сразу выделяется на общем фоне "такой красоты".

Подборка идей для выпускного Фото: Pinterest Подборка идей для выпускного Фото: Pinterest Подборка идей для выпускного Фото: Pinterest Подборка идей для выпускного Фото: Pinterest Подборка идей для выпускного Фото: Pinterest Подборка идей для выпускного Фото: Pinterest Подборка идей для выпускного Фото: Pinterest Подборка идей для выпускного Фото: Pinterest Подборка идей для выпускного Фото: Pinterest Подборка идей для выпускного Фото: Pinterest Подборка идей для выпускного Фото: Pinterest 1/11

Для платьев светлых и темных оттенков подойдет маникюр:

с втиркой в голубых, нежно-розовых и нюдовых тонах;

классический красный или бежевый;

французский маникюр;

персиковые и желтые оттенки;

матовое покрытие;

омбре маникюр в нежных тонах;

дизайн ногтей с лунками и геометрическими формами (если выпускной наряд необычного фасона);

еще один тренд 2019 года – маникюр с надписями.

Если ваш выбор пал на платье или костюм черного цвета, лучше избегать такого оттенка в маникюре! А вот под белый наряд гармонично подходят лаки в тон. В случае, если выпускной образ получился простым, добавить красок с помощью маникюра можно, например сделать актуальный дизайн с фольгой.

Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки Фото: Pinterest Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки Фото: Pinterest Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки Фото: Pinterest Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки Фото: Pinterest Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки Фото: Pinterest Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки Фото: Pinterest Какой маникюр выбрать на выпускной 2019: тренды и новинки Фото: Pinterest 1/7

А если вы еще не определились с нарядом на выпускной вечер, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для девушек на выпускной 2019 года.

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