Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Все обсуждают: шикарный образ Дженнифер Лопес в Balmain

Сегодня, 14:51

Певица посетила показ Оливье Рустема в Париже

Дженнифер Лопес взорвала Сеть новыми снимками. 51-летняя звезда примерила наряд от Balmain на прошлой неделе, когда посетила парижский показ бренда.

Горячие кадры Джей Ло опубликовала в Instagram. На ней черно-белое мини с монограммой Balmain и притягательным декольте, а также удлиненный жакет с острыми плечами в стиле 1980-х.

Дженнифер Лопес в Balmain
Дженнифер Лопес в Balmain
Фото: instagram.com/jlo

Идеальный образ знаменитости завершили клатч с тем же рисунком, что и платье с пиджаком, черные туфли на шпильке.

Дженнифер Лопес в Balmain
Дженнифер Лопес в Balmain
Фото: instagram.com/jlo

Оливье Рустен устроил шоу Balmain во время Недели Моды в Париже. На виртуальном мероприятии также присутствовали Клаудия Шиффер, Крис Дженнер, Кара Делевинь и другие селебритис.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес анонсировала запуск собственного бренда косметики. А в конце августа Дженнифер Лопес вместе с мамой и детьми снялась в рекламе для Coach.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Олимпийка с прозрачным платьем и выбритые брови: смотрим новую коллекцию Miu Miu Дженнифер Лопес и Maluma презентовали горячий двухсерийный клип Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото
Дженнифер Лопес balmain
Реклама

Новости партнеров

Тина Кароль снялась без одежды - Фото
Тина Кароль снялась без одежды - Фото
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом

Популярные статьи

Сегодня, 14:04Fun

Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 11:07Шоу-бизнес

Ми-ми-ми дня: Дженнифер Энистон показала нового щенка, который уснул с игрушкой во рту

Сегодня, 05:55Фото дня

Фото дня. Необычный пес породы чау-чау стал звездой интернета

Вчера, 20:19Стиль

Екатерина Кухар надела стильное мини-платье и нарушила свою давнюю традицию: фото

Вчера, 19:50Шоу-бизнес

Основательница "Новопечерской школы" о детях Зеленского: "Они чувствуют давление"

Вчера, 18:20Стиль

Иванка Трамп очаровала белым платьем в полоску с объемными рукавами

Вчера, 17:47Events

День украинского казачества-2020: дата, история и традиции

Вчера, 15:26Стиль

Какой костюм носить этой осенью: стильный пример от Елены Зеленской

Вчера, 14:28Fun

Два разных человека. Девушка превратилась в красотку после отказа от алкоголя и наркотиков (фото)

Вчера, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 12 октября: Овнам нужно решить рабочие дела, а Тельцов ждет романтическая встреча

Вчера, 00:37Шоу-бизнес

Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Вчера, 00:00Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

11 октябряШоу-бизнес

Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. У танцовщицы родился мальчик

11 октябряEvents

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

11 октябряEvents

11 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

11 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 11 октября: Стрельцам нужно быть решительнее, а Козерога ждут объятия любимого человека

Новости партнеров

Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Как Лорак отпраздновала свой 42-й день рождения
Как Лорак отпраздновала свой 42-й день рождения
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Алина Гросу рассказала о девушке, к которой ушел ее муж
Алина Гросу рассказала о девушке, к которой ушел ее муж
19-летняя модель рассорила чемпионскую молодежку
19-летняя модель рассорила чемпионскую молодежку
В сеть слили пьяное развлечение Ани Лорак
В сеть слили пьяное развлечение Ани Лорак
(Видео) Рецепт сдобного венского теста для пирожков с яблоками
(Видео) Рецепт сдобного венского теста для пирожков с яблоками
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять