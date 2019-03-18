Вся в белом: Мелания Трамп поразила образом в церкви

Жена президента США посетила службу в церкви

Мелания Трамп с мужем Дональдом Трампом Фото: AFP

Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно в цветном платье пришла на встречу с премьер-министром Ирландии, вместе со своим мужем и президентом страны Дональдом Трампом посетили церковную службу в честь Дня святого Патрика.

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Для выхода в свет первая леди США выбрала total white look. Элегантная Мелания предпочла двубортное платье-пиджак с крупными белыми пуговицами, большими лацканами и накладными карманами, края которых были обшиты кружевом. Деловой и в то же время женственный образ супруги Трампа традиционно дополнили замшевые туфли-лодочки на высоких каблуках бежевого цвета от Christian Louboutin.

Мелания Трамп с мужем Дональдом Трампом Фото: AFP

48-летняя Мелания и в этот раз не изменила своим вкусам, сделав любимую укладку с локонами и насыщенный макияж с обильным слоем тонального крема со smoky eyes.

Мелания Трамп с мужем Дональдом Трампом на церковной службе Фото: AFP

День святого Патрика ежегодно отмечается 17 марта. Таким образом почти весь мир чтит память ирландского покровителя.

Напомним, ранее эффектная Мелания Трамп посетила офис Microsoft в облегающей юбке Dior. А также во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

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