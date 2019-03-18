Вся в белом: Мелания Трамп поразила образом в церкви
Жена президента США посетила службу в церкви
Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно в цветном платье пришла на встречу с премьер-министром Ирландии, вместе со своим мужем и президентом страны Дональдом Трампом посетили церковную службу в честь Дня святого Патрика.
Для выхода в свет первая леди США выбрала total white look. Элегантная Мелания предпочла двубортное платье-пиджак с крупными белыми пуговицами, большими лацканами и накладными карманами, края которых были обшиты кружевом. Деловой и в то же время женственный образ супруги Трампа традиционно дополнили замшевые туфли-лодочки на высоких каблуках бежевого цвета от Christian Louboutin.
48-летняя Мелания и в этот раз не изменила своим вкусам, сделав любимую укладку с локонами и насыщенный макияж с обильным слоем тонального крема со smoky eyes.
День святого Патрика ежегодно отмечается 17 марта. Таким образом почти весь мир чтит память ирландского покровителя.
Напомним, ранее эффектная Мелания Трамп посетила офис Microsoft в облегающей юбке Dior. А также во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.
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