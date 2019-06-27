Вторая жизнь: как сделать шорты из старых джинсов

Из старой одежды можно сделать новую деталь гардероба

Короткие шорты в такую ​​жару актуальны как никогда, и за ними необязательно бежать в магазин. Корреспондент "Сегодня" Наталья Тимуршина сама попробовала и уже готова рассказать вам – как превратить обычные старые джинсы на супермодную летнюю обновку.

Самые дешевые джинсовые шорты в интернете можно приобрести за 170 гривен.

Но есть вариант еще более бюджетный – обрезать старые джинсы! Но делать это надо правильно. Несколько секретов раскрывает закройщица Елена:

"Порезали вы их не очень ровно – смотрите для того, чтобы мы получили красивый силуэт – мы их складываем. Берем линейку и мылко, выравниваем эту линию", – рассказывает Елена Кацуба, закройщица.

Края можно обрабатывать в несколько способов. Первый оригинальный, но кропотливый.

"Методом доставания от сюда нитей у нас получается бахрома. Такой процесс очень монотонный – сидя перед телевизором мы это делаем", – говорит Елена.

Второй вариант – для ленивых: "Подкатать – и тоже будет красиво, заутюживаем, либо делаем здесь закрепок".

Делаем из старых джинсов новые шорты Фото: Pinterest

А есть метод – для смелых! Укоротить джинсы так, чтобы выглядела карман! Кроме того, из мужских джинсов можно еще и платья делать!

"На мне платье – это в прошлом мужские джинсы! По сути просто прямоугольник", – делится секретами закройщица.

Модные изобретатели советуют не выбрасывать деним, ведь он всегда в тренде.

Ранее мы рассказывали, как правильно носить джинсы разных фасонов.

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