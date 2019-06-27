Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вторая жизнь: как сделать шорты из старых джинсов

Из старой одежды можно сделать новую деталь гардероба

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07

Короткие шорты в такую ​​жару актуальны как никогда, и за ними необязательно бежать в магазин. Корреспондент "Сегодня" Наталья Тимуршина сама попробовала и уже готова рассказать вам – как превратить обычные старые джинсы на супермодную летнюю обновку.

Самые дешевые джинсовые шорты в интернете можно приобрести за 170 гривен.

Но есть вариант еще более бюджетный – обрезать старые джинсы! Но делать это надо правильно. Несколько секретов раскрывает закройщица Елена:

 "Порезали вы их не очень ровно – смотрите для того, чтобы мы получили красивый силуэт – мы их складываем. Берем линейку и мылко, выравниваем эту линию", – рассказывает Елена Кацуба, закройщица.

Читайте также
Незаменимая вещь: какие джинсы-бойфренды выбрать в этом сезоне

Края можно обрабатывать в несколько способов. Первый оригинальный, но кропотливый.

"Методом доставания от сюда нитей у нас получается бахрома. Такой процесс очень монотонный – сидя перед телевизором мы это делаем", – говорит Елена.

Второй вариант – для ленивых: "Подкатать – и тоже будет красиво, заутюживаем, либо делаем здесь закрепок".

Делаем из старых джинсов новые шорты
Делаем из старых джинсов новые шорты
Фото: Pinterest

А есть метод – для смелых! Укоротить джинсы так, чтобы выглядела карман! Кроме того, из мужских джинсов можно еще и платья делать!

"На мне платье – это в прошлом мужские джинсы! По сути просто прямоугольник", – делится секретами закройщица.

Модные изобретатели советуют не выбрасывать деним, ведь он всегда в тренде.

Ранее мы рассказывали, как правильно носить джинсы разных фасонов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как ухаживать за джинсами, чтобы они долго носились Джинсовые платья: все о самой актуальной одежде весны Эксперимент "Сегодня": как носить джинсы наизнанку Обувь с имитацией грязи: как реагируют украинцы на новый тренд весны Полезные советы: как правильно носить джинсы разных фасонов
совет мода стиль джинсы шорты
Реклама

Новости партнеров

Снимки со свадьбы российского певца Лазарева удивили фататов
Снимки со свадьбы российского певца Лазарева удивили фататов
9 советов, если волосы быстро становятся жирными
9 советов, если волосы быстро становятся жирными
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок

Популярные статьи

Сегодня, 09:55Техно

Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

Вчера, 13:32Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Вчера, 11:17Fun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

Вчера, 10:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:30Стиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Вчера, 08:39Fun

"Это правда!" Женщина описала 27 минут жизни после клинической смерти

Вчера, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

25 июняШоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

25 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

25 июняFun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

25 июняШоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

25 июняТехно

Потеря на миллиард: глава Microsoft признался в "величайшей ошибке"

25 июняТехно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Новости партнеров

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
Диетический Оливье, который можно есть тарелками и не толстеть
Диетический Оливье, который можно есть тарелками и не толстеть
Дочь Рыбина рассказала о разводе родителей
Дочь Рыбина рассказала о разводе родителей
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться
Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь