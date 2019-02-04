Третий день UFW: возвращение 80-х и мода для мужчин

Фешн-блогер Анна Погребняк подготовила короткий отчет по трем показам очередного дня UFW

Третий день UFW. Коллекция DAFNA MAY Фото: UFW

С каждым годом мода в Украине выходит на новый уровень – появляется все больше молодых дизайнеров и локальных производителей. Если еще 5 лет назад приходилось потратить немало усилий, чтоб найти стильную вещь украинского производства, то уже сегодня они находят нас сами и технологический прогресс сыграл в этом не последнюю роль. Как минимум, сейчас каждый из нас может просмотреть новые коллекции в день их выхода, чем мы сейчас и займемся на стартовавшей в пятницу Ukrainian Fashion Week сезона осень-зима 2019/2020.

Анна Погребняк. Фото: instagram/anna.pogribnyak



ARTEMKLIMCHUK



Одновременно сдержанная и дерзкая коллекция, большинство моделей выполнены в цвете, с которым, в принципе, сложно прогадать – черном. У нас в стране мужская мода всегда позади, но тут порадовали и мужские образы (в соотношении примерно 70 на 30, но все же!). Мне понравилось сочетание шерстяных свитеров и приталенных жакетов с тонкими шифоновыми юбками. Кстати, касаемо талии – практически каждый женский образ на показе был с четко очерченной талией – либо кроем изделия, либо поясом, надетым поверх.

Коллекция ARTEMKLIMCHUK на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция ARTEMKLIMCHUK на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция ARTEMKLIMCHUK на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция ARTEMKLIMCHUK на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция ARTEMKLIMCHUK на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция ARTEMKLIMCHUK на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция ARTEMKLIMCHUK на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция ARTEMKLIMCHUK на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция ARTEMKLIMCHUK на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция ARTEMKLIMCHUK на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW 1/10

THEO



Здесь было все то, к чему неравнодушны модники нашего времени – женские и мужские комбинезоны, которые напоминают робу, бежевый цвет, широкие плечи в стиле 80-х, шляпы панамы, гиперболизированные сумки. Очень необычно выглядела обувь, где цвет правого и левого ботинка отличается в контрасте с колготками. Также я обратила внимание на платье ярко-зеленого цвета. Не все понимают этот тренд (ладно, это я от него не в восторге), но неон действительно будет на пике популярности в следующем сезоне. Большой плюс – тут нас снова порадовали несколькими мужскими образами.

Коллекция THEO на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция THEO на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция THEO на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция THEO на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция THEO на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция THEO на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция THEO на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция THEO на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция THEO на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция THEO на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW 1/10

Отличительная черта дизайнера Dafna May – широкие плечи. И если внимательно просмотреть прошлые коллекции (которые сейчас, кстати, продаются по хорошим скидкам), вы увидите шелковое платье с подплечниками и прорезями на рукавах. Эта модель переходит из коллекции в коллекцию, меняются лишь принты на ткани и мне это кажется очень крутой фишкой. В коллекции F/W 19-20 были широкие брюки, вечерние платья в пайетках, блузы с актуальными накладными карманами и объемными рукавами.

Коллекция DAFNA MAY на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция DAFNA MAY на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция DAFNA MAY на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция DAFNA MAY на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция DAFNA MAY на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция DAFNA MAY на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция DAFNA MAY на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция DAFNA MAY на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция DAFNA MAY на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW Коллекция DAFNA MAY на UFW сезона осень-зима 2019/2020. Фото: UFW 1/10

Автор: Анна Погребняк

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