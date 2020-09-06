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Выбираем колготки на осень: главные правила и советы эксперта

Сегодня, 15:17

Как и с чем носить плотные и цветные колготки в 2020 году

Уже осень, а значит совсем скоро украинские модницы начнут доставать более теплые вещи из гардероба и, конечно же, подбирать подходящие к новому образу колготки. В программе "Ранок з Україною", ведущие Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, какие правила следует соблюдать при выборе этого элемента гардероба.

Именно осенью колготки приобретают актуальность. Такие правила диктует нам модный этикет. В теплый период – выбираем колготы или чулки телесного цвета. Ведь сейчас в тренде эффект натуральных ножек. Нравятся черные колготки – подождите прохладной погоды. Так как их следует носить под закрытую обувь.

С чем носить колготки
Фото: Pinterest

"Телесные колготки не должны быть плотнее 40 ден, – отмечает дизайнер Анастасия Иванова. – Плотные черные колготы можно носить только в холодное время года. Чем массивнее обувь, тем плотнее должны быть колготки".

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Колготки могут выгодно подчеркнуть фигуру, если правильно подобрать их размер. Дизайнер отмечает: очень важно подбирать колготки вашего размера, чтобы не было лишних складочек, и они сидели идеально.

С чем носить колготки осенью
Фото: Pinterest

Всего есть 5 размеров колготок. Так называемая единичка – для тех, кто имеет вес до 55 кг, второй размер – для девушек весом до 65 кг. Таким образом, к каждому последующему размеру добавляем по 10 кг.

"Фигуру они корректируют и делают естественный цвет кожи. Также добавляют эффект фотошопа нашим ножкам", – рассказывает Анастасия Иванова.

Как выбрать колготки на осень 2020
Фото: Pinterest

Что касается плотности колготок, то здесь все просто: плотность и эластичность нити, из которой изготовлены колготки, измеряются в денах (den), и чем больше это значение, тем плотнее материал.

Модные колготки на осень 2020
Фото: Pinterest

Чулки – идеальный выбор для теплой погоды. Они считаются более открытыми, из-за отсутствия так называемых "шортиков". Также они меньше сковывают движения и их легче подтянуть при необходимости.

"Важно сделать так, чтобы не было видно, что на вас – чулки или колготки. Подтягивать колготки или чулки в любых общественных местах – просто табу", – делится правилами модного этикета дизайнер.

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Кроме того, следует помнить, что любое кружево на колготках или чулках – это эффект нижнего белья, оно должно быть незаметным. Если выбираете яркий цвет – делайте акцент только на колготках, чтобы ваш образ не был слишком пестрым.

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