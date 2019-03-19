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Выбираем колготки: актуальные принты весны 2019

Женские колготки: фото новинок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Самые стильные идеи женских колгот на весну
Самые стильные идеи женских колгот на весну
Фото: Pinterest

Колготки – неотъемлемая часть женского гардероба, которая раньше служила лишь только для тепла. Но сейчас колготки - это основное дополнение вашего модного образа. Их можно носить с шортами, джинсами или платьями. В нашей статье мы расскажем о модных тенденциях и актуальных принтах нового сезона весна 2019.

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Колготки в стиле 90-х: самые яркие цвета 

Для смелых женщин дизайнеры предлагают широкий выбор цветовой палитры. В тренде - красные, оранжевые, коричневые, желтые, зеленые и голубые оттенки. Но при выборе колготок обязательно надо помнить, что чем ярче основной наряд, тем спокойней и лаконичней должны быть ваши колготки и наоборот – яркие колготки, тогда основной гардероб должен быть выполнен в спокойных тонах.

Хотя в коллекциях известных брендов этого сезона можно было увидеть сочетание красочных нарядов с не менее яркими колготками.

Яркие цвета колгот 2019
Фото: Pinterest
Яркие цвета колгот 2019
Фото: Pinterest
Яркие цвета колгот 2019
Фото: Pinterest
Яркие цвета колгот 2019
Фото: Pinterest
Яркие цвета колгот 2019
Фото: Pinterest
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Стильные капроновые колготки с ажуром 

Образ с ажурными колготками или кружевными мотивами – самый подходящий вариант для вечернего выхода. Такой дизайн придаст образу нежный вид, и при этом, согреет в дождливую погоду. Последние коллекции насыщенны ажурными колготками, дополненными стразами, блестками и бусинами. Варианты кружевного рисунка довольно разнообразны. 

Тренды весны 2019 – белые колготки 

Если вы не любите белый цвет, его можно заменить бежевым, кофейным, молочным или кремовым оттенками. Их можно комбинировать с гардеробом светлых тонов. Это могут быть светлые шорты или такого же цвета юбки в тандеме со светлым теплым гольфом.

Белые колготки на весну 2019
Белые колготки на весну 2019

Женские колготки-чулки

Для женщин, которые любят чулки, дизайнеры в этом сезоне предложили колготки с рисунком в виде чулок. Такие модели служат дополнением женственного и сексуального образа. Женщина в чулках всегда притягивала взгляды мужчин, и сама дама в чулках чувствует себя более привлекательной. Потому колготки с имитацией чулок еще долго будут в тренде. 

Колготки с рисунком в виде чулок
Колготки с рисунком в виде чулок

Новинки весны – колготки с принтом 

Колготки с леопардовым принтом
Колготки с леопардовым принтом

Змеиный и "хищный" принты на пике популярности. Ткани с таким рисунком используются для создания разных элементов в одежде. Если вы хотите сделать моногамный образ более веселым, тогда смело используйте колготки с яркими принтами. 

Женские капроновые с розовым принтом
Женские капроновые с розовым принтом

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также смотрите в нашем сюжете, насколько будут актуальны цветные колготки в новом сезоне:

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