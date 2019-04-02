Выбираем наряд на выпускной: идеи женских брючных костюмов

Подборка актуальных нарядов для школьного бала

Королева вечера: какой костюм выбрать для школьного бала Фото: Pinterest

Уже через месяц в украинских школах прозвенит последний звонок, а выпускники школы попрощаются с детством. Но, перед тем, как приступить к сдаче экзаменом, учеников ждет одно из важных событий в их жизни – выпускной бал.

Выбор праздничного наряда - сложный процесс, ведь так хочется быть красивой и стильной на школьном балу. Если вы точно решили, что банальное вечернее платье не для вас, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для выпускного 2019 года.

Классический вариант брючного костюма – белый или черный смокинг

Классика всегда в моде, а особенно в этом сезоне. "Костюмомания" охватила коллекции украинских дизайнеров, которые советуют обратить внимание на смокинги с декоративными вставками, например, бархатными манжетами или воротниками. Также уместным на выпускном бале будет смокинг в сочетании с бело-черными вставками, которые своего рода напоминают Инь и Ян. Касательно обуви, праздничного вида вашему вечернему образу придадут туфли-лодочки на шпильках черного, золотистого или серебристого оттенков.

Черный женский смокинг из бархата с бабочкой Фото: Pinterest Молочный смокинг с черными вставками Фото: Pinterest Белый женский смокинг с атласным воротником Фото: Pinterest Классический черный смокинг для женщин с атласными вставками Фото: Pinterest Классический белый смокинг с черным воротником и пуговицами Фото: Pinterest 1/5

Яркие женские брючные костюмы в стиле 80-90-х

Если ваш главная задача – покорить одноклассников стильным look, тогда однозначно стоит сделать выбор в сторону яркого монохромного наряда. Мода возвращается и теперь актуальны брючные костюмы красных, зеленых, розовых, желтых и других броских цветов. С чем сочетать такую "радугу"? Все просто, туфли, босоножки должны быть либо в тон наряду, либо нейтрального оттенка, бежевого, к примеру. Дерзко, ярко и провокационно! Вы готовы к настоящему фурору?

Фото: Pinterest Синий женский костюм с брюками на высокой талии Фото: Pinterest Желтый брючный костюм с удлиненным пиджаком Фото: Pinterest Горчичный брючный костюм из шелка Фото: Pinterest Голубой пиджак с брюками на выпускной вечер 2019 Фото: Pinterest Трендовый цвет весны – оранжево-розовый костюм с асимметричным пиджаком Фото: Pinterest Монохромный образ: зеленый асимметричный пиджак и брюки из шифона Фото: Pinterest 1/7

Стильный костюм с необычным пиджаком

Если вариант обычного костюма не будоражит ваше сознание, а душа требует оригинальности, тогда обратите внимание на костюмы с пиджаками без рукавов.

Бледно-розовый брючный костюм с пиджаком-накидкой Фото: Pinterest

Такой фасон даже в простом нюдовом цвете сам по себе смотрится празднично, а если еще и добавить ярких аксессуаров с обувью – получается отличный образ для выпускного вечера.

Брючный костюм песочного оттенка необычного кроя Фото: Pinterest

Голубой брючный костюм для школьного бала Фото: Pinterest

Больше шика: брючные костюмы, расшитые бисером и стразами

Бежевый брючный костюм с пиджаком, расшитым бисером Фото: Pinterest

Для более эпатажного появления на школьном балу подойдут костюмы классического кроя с элементами бисера, стразов или кружев с украшениями. Смотрится роскошно и по-королевски.

Бирюзовый брючный костюм с пиджаком, декорированным зелеными паетками Фото: Pinterest

Необычный шелковый костюм серо-голубого оттенка со стразами Фото: Pinterest

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

К слову, этой весной также актуальными будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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