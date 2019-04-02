Выбираем наряд на выпускной: идеи женских брючных костюмов
Подборка актуальных нарядов для школьного бала
Уже через месяц в украинских школах прозвенит последний звонок, а выпускники школы попрощаются с детством. Но, перед тем, как приступить к сдаче экзаменом, учеников ждет одно из важных событий в их жизни – выпускной бал.
Выбор праздничного наряда - сложный процесс, ведь так хочется быть красивой и стильной на школьном балу. Если вы точно решили, что банальное вечернее платье не для вас, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для выпускного 2019 года.
Классический вариант брючного костюма – белый или черный смокинг
Классика всегда в моде, а особенно в этом сезоне. "Костюмомания" охватила коллекции украинских дизайнеров, которые советуют обратить внимание на смокинги с декоративными вставками, например, бархатными манжетами или воротниками. Также уместным на выпускном бале будет смокинг в сочетании с бело-черными вставками, которые своего рода напоминают Инь и Ян. Касательно обуви, праздничного вида вашему вечернему образу придадут туфли-лодочки на шпильках черного, золотистого или серебристого оттенков.
Яркие женские брючные костюмы в стиле 80-90-х
Если ваш главная задача – покорить одноклассников стильным look, тогда однозначно стоит сделать выбор в сторону яркого монохромного наряда. Мода возвращается и теперь актуальны брючные костюмы красных, зеленых, розовых, желтых и других броских цветов. С чем сочетать такую "радугу"? Все просто, туфли, босоножки должны быть либо в тон наряду, либо нейтрального оттенка, бежевого, к примеру. Дерзко, ярко и провокационно! Вы готовы к настоящему фурору?
Стильный костюм с необычным пиджаком
Если вариант обычного костюма не будоражит ваше сознание, а душа требует оригинальности, тогда обратите внимание на костюмы с пиджаками без рукавов.
Такой фасон даже в простом нюдовом цвете сам по себе смотрится празднично, а если еще и добавить ярких аксессуаров с обувью – получается отличный образ для выпускного вечера.
Больше шика: брючные костюмы, расшитые бисером и стразами
Для более эпатажного появления на школьном балу подойдут костюмы классического кроя с элементами бисера, стразов или кружев с украшениями. Смотрится роскошно и по-королевски.
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