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Выбираем наряд на выпускной: идеи женских брючных костюмов

Подборка актуальных нарядов для школьного бала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:31
Королева вечера: какой костюм выбрать для школьного бала
Королева вечера: какой костюм выбрать для школьного бала
Фото: Pinterest

Уже через месяц в украинских школах прозвенит последний звонок, а выпускники школы попрощаются с детством. Но, перед тем, как приступить к сдаче экзаменом, учеников ждет одно из важных событий в их жизни – выпускной бал.

Выбор праздничного наряда - сложный процесс, ведь так хочется быть красивой и стильной на школьном балу. Если вы точно решили, что банальное вечернее платье не для вас, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для выпускного 2019 года. 

Классический вариант брючного костюма – белый или черный смокинг

Классика всегда в моде, а особенно в этом сезоне. "Костюмомания" охватила коллекции украинских дизайнеров, которые советуют обратить внимание на смокинги с декоративными вставками, например, бархатными манжетами или воротниками. Также уместным на выпускном бале будет смокинг в сочетании с бело-черными вставками, которые своего рода напоминают Инь и Ян. Касательно обуви, праздничного вида вашему вечернему образу придадут туфли-лодочки на шпильках черного, золотистого или серебристого оттенков. 

Черный женский смокинг из бархата с бабочкой
Фото: Pinterest
Молочный смокинг с черными вставками
Фото: Pinterest
Белый женский смокинг с атласным воротником
Фото: Pinterest
Классический черный смокинг для женщин с атласными вставками
Фото: Pinterest
Классический белый смокинг с черным воротником и пуговицами
Фото: Pinterest
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Яркие женские брючные костюмы в стиле 80-90-х

Если ваш главная задача – покорить одноклассников стильным look, тогда однозначно стоит сделать выбор в сторону яркого монохромного наряда. Мода возвращается и теперь актуальны брючные костюмы красных, зеленых, розовых, желтых и других броских цветов. С чем сочетать такую "радугу"? Все просто, туфли, босоножки должны быть либо в тон наряду, либо нейтрального оттенка, бежевого, к примеру. Дерзко, ярко и провокационно! Вы готовы к настоящему фурору?

Фото: Pinterest
Синий женский костюм с брюками на высокой талии
Фото: Pinterest
Желтый брючный костюм с удлиненным пиджаком
Фото: Pinterest
Горчичный брючный костюм из шелка
Фото: Pinterest
Голубой пиджак с брюками на выпускной вечер 2019
Фото: Pinterest
Трендовый цвет весны – оранжево-розовый костюм с асимметричным пиджаком
Фото: Pinterest
Монохромный образ: зеленый асимметричный пиджак и брюки из шифона
Фото: Pinterest
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Стильный костюм с необычным пиджаком 

Если вариант обычного костюма не будоражит ваше сознание, а душа требует оригинальности, тогда обратите внимание на костюмы с пиджаками без рукавов.

Бледно-розовый брючный костюм с пиджаком-накидкой
Бледно-розовый брючный костюм с пиджаком-накидкой
Фото: Pinterest

Такой фасон даже в простом нюдовом цвете сам по себе смотрится празднично, а если еще и добавить ярких аксессуаров с обувью – получается отличный образ для выпускного вечера.

Брючный костюм песочного оттенка необычного кроя
Брючный костюм песочного оттенка необычного кроя
Фото: Pinterest

Голубой брючный костюм для школьного бала
Голубой брючный костюм для школьного бала
Фото: Pinterest

Больше шика: брючные костюмы, расшитые бисером и стразами

Бежевый брючный костюм с пиджаком, расшитым бисером
Бежевый брючный костюм с пиджаком, расшитым бисером
Фото: Pinterest

Для более эпатажного появления на школьном балу подойдут костюмы классического кроя с элементами бисера, стразов или кружев с украшениями. Смотрится роскошно и по-королевски. 

Бирюзовый брючный костюм с пиджаком, декорированным зелеными паетками
Бирюзовый брючный костюм с пиджаком, декорированным зелеными паетками
Фото: Pinterest

Необычный шелковый костюм серо-голубого оттенка со стразами
Необычный шелковый костюм серо-голубого оттенка со стразами
Фото: Pinterest

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

К слову, этой весной также актуальными будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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