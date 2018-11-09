Выход на миллион: Эльза Хоск в Fantasy Bra на шоу Victoria's Secret

Кульминацией долгожданного шоу стал выход модели в белье за миллион долларов

Эльза Хоск. Фото: Getty

В Нью-Йорке завершилось одно из самых ярких модных шоу года - показ новой коллекции Victoria’s Secret, кульминацией которого становится выход одной из девушек в Fantasy Bra – комплекте белья, созданном из драгоценных камней. В нынешнем году счастливый билет попался модели Эльзе Хоск, которая является "ангелом" бренда с 2015 года.

30-летняя Эльза появилась на подиуме в Fantasy Bra за один миллион долларов. На его создание ушло немало серебра и 2100 бриллиантов. Примечательно, что сама эта модель бюстгальтера представлена в единственном экземпляре. Однако уже с конца ноября все те, кто захотят почувствовать себя "ангелом" Victoria’s Secret, смогут купить более бюджетный аналог из кристаллов Swarowski за 200 долларов.

Эльза Хоск Фото: AFP Эльза Хоск Фото: AFP Эльза Хоск Фото: AFP Эльза Хоск Фото: AFP Эльза Хоск Фото: AFP 1/5

Напомним, Сегодня.Lifestyle собрал все самое интересное, что нужно знать о самом долгожданном событии в мире моды.

Также ранее сообщалось, что в нынешнем году одной из дебютанток шоу стала 24-летняя Винни Харлоу. Она вляется канадской моделью и активисткой, получившей известность после участия в шоу "Топ-модель по-американски". Отличительной чертой девушки является пигментация кожи, вызванная витилиго.



