Выход на миллион: Эльза Хоск в Fantasy Bra на шоу Victoria's Secret
Кульминацией долгожданного шоу стал выход модели в белье за миллион долларов
В Нью-Йорке завершилось одно из самых ярких модных шоу года - показ новой коллекции Victoria’s Secret, кульминацией которого становится выход одной из девушек в Fantasy Bra – комплекте белья, созданном из драгоценных камней. В нынешнем году счастливый билет попался модели Эльзе Хоск, которая является "ангелом" бренда с 2015 года.
30-летняя Эльза появилась на подиуме в Fantasy Bra за один миллион долларов. На его создание ушло немало серебра и 2100 бриллиантов. Примечательно, что сама эта модель бюстгальтера представлена в единственном экземпляре. Однако уже с конца ноября все те, кто захотят почувствовать себя "ангелом" Victoria’s Secret, смогут купить более бюджетный аналог из кристаллов Swarowski за 200 долларов.
Напомним, Сегодня.Lifestyle собрал все самое интересное, что нужно знать о самом долгожданном событии в мире моды.
Также ранее сообщалось, что в нынешнем году одной из дебютанток шоу стала 24-летняя Винни Харлоу. Она вляется канадской моделью и активисткой, получившей известность после участия в шоу "Топ-модель по-американски". Отличительной чертой девушки является пигментация кожи, вызванная витилиго.