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Выпускной 2019: какие наряды выбирают украинские школьники

Какие платья выбирают современные выпускницы?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:08

Через несколько дней мы скажем весне "до свидания" и будем встречать новую пору года – лето. А это значит, что в украинских школах наступила череда выпускных вечеров. 

О том, какие платья сейчас на моде популярности рассказывают сами школьницы. Мода на голливудскую одежду в прошлом – сейчас актуальны более неординарные варианты. Да и традиционные платья классического кроя изжили себя – на смену им пришли брючные костюмы. А что? И стильно, и удобно!

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"Я выбрала не платье, а костюм с брюками-клеш с открытым верхом и без рукавов", – признается выпускница Мария Заец.

Еще одна школьница отметила, что в этом году скопировала образ своей любимицы – Мэрилин Монро. Элегантность и аристократичность – главные элементы в выборе платья. Платье-комбинация пока еще не изжила себя и довольно актуальна среди юных модниц. 

По словам стилистов, в 2019 году среди выпускников популярен стиль ретро, поэтому им свойственно копировать образы киноидолов. Например, мужскую костюмную моду в этому году основали герои культового фильма "Волк с Уолл-стрит".

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