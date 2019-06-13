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Шик в каждой детали: элегантные наряды первых леди США и Польши

Президентская чета в Белом доме принимала гостей из Польши

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:21
Мелания Трамп и Агата Корнхаузер-Дуда
Мелания Трамп и Агата Корнхаузер-Дуда
Фото: AFP

После официального визита в Великобританию и пышного банкета в Виндзорском дворце президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания устроили прием главы государства Польши и его супруги в Белом доме. 

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:


Для деловой встречи первые леди подготовились основательно. После роскошных платьев в Лондоне Мелания Трамп выбрала эффектный брючный костюм зефирного оттенка от Calvin Klein.

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Удлиненный пиджак с деревянным гарнитуром и брюки со стрелками – в этом образе были соблюдены все тренды 2019 года. Свой деловой аутфит госпожа Трамп дополнила белой блузкой и туфлями-лодочками в тон. 

Мелания Трамп и Агата Корнхаузер-Дуда в Белом доме
Фото: AFP
Мелания Трамп и Агата Корнхаузер-Дуда в Белом доме
Фото: AFP
Мелания Трамп и Агата Корнхаузер-Дуда в Белом доме
Фото: AFP
Мелания Трамп и Агата Корнхаузер-Дуда в Белом доме
Фото: AFP
Мелания Трамп и Агата Корнхаузер-Дуда в Белом доме
Фото: AFP
Мелания Трамп и Агата Корнхаузер-Дуда в Белом доме
Фото: AFP
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Не менее очаровательной была и первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда. Ее образ получился скорее вечерним, нежели деловым и выглядела супруга президента весьма утонченно. Платье с черно-белой асимметрией выгодно подчеркивало талию благодаря поясу. К своему look госпожа Дуда удачно выбрала черные туфли-лодочки и серебряные серьги-висюльки. 

Напомним, что первая леди США Мелания Трамп во время визита в Лондон сменила множество нарядов, а самым ярким ее выходом стало появление на праздничном банкете в Виндзорском дворце в белоснежном платье Dior. Также на торжестве блистали сама королева Англии и герцогиня Кейт Миддлтон.

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