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WAUDOG: когда прогулка с собакой диктует стиль

Амуниция и аксессуары для питомцев – уже не просто необходимый инструмент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15

В жизни домашних любимцев мода не стоит на месте. Символика NASA, герои Warner Bros и другие бренды все чаще присутствуют на амуниции для животных. Желающие эксклюзивной продукции для своего питомца уже могут заказывать ошейники с уникальным индивидуальным дизайном. И это не предел возможностей!

Со времен, когда человек приютил первую собаку, домашние животные превратились из помощников и "коллег" в любимцев и членов семьи. Пушистые друзья живут с нами в одном доме, спят на наших кроватях, и все чаще люди стараются дать им все самое лучшее. Совместные фотосессии, модная одежда для питомцев и новый тренд family look – это только несколько примеров того, как близки мы стали со своими четвероногими любимцами.

Амуниция и аксессуары для питомцев – больше не просто необходимый инструмент. Теперь это элемент стиля. Но на рынке (в особенности на украинском) все еще недостаточно по-настоящему ярких товаров, способных удовлетворить новые запросы покупателей: выразить свои чувства к питомцу и создать модный образ. Черниговская COLLAR Company стала одной из тех, кто продвигает этот тренд в Украине и в мире.

Компания превратила амуницию для собак из обыденной вещи в дизайнерский аксессуар. Теперь владельцы могут выбирать уникальные вещи для питомцев и создавать общий неповторимый стиль. До создания TM WAUDOG этот рынок в Украине был очень консервативен – производители заботились о качестве и функционале, но дизайн ошейников, поводков и шлей оставался почти неизменным. Именно чтобы заполнить эту нишу – красивых, эстетичных и стильных дизайнерских изделий – и была создана данная торговая марка.

Команда дизайнеров производителя ежемесячно разрабатывает новые узоры для амуниции WAUDOG – сейчас их более сотни, но в планах команды COLLAR довести их количество до тысячи. Владельцы смогут подобрать ошейник под собственный гардероб, чтобы прогулка с собакой выглядела стильно. Узоры WAUDOG охватывают всю цветовую гамму и все популярные стили. Коллекция постоянно обновляется – одним из новейших стал космический дизайн, разработанный в коллаборации с NASA и с логотипом космического агентства. Еще одной новогодней новостью стало подписание контракта с Warner Bros. Теперь героев DC Comics: "Супермен", "Бэтмен", "Джокер" и много других можно будет встретить на амуниции WAUDOG.

Для владельцев, которые хотят полностью уникальный узор, или желают воплотить свою творческую идею, есть возможность создать свой индивидуальный дизайн! Достаточно просто связаться с дизайнерами компании COLLAR и передать им рисунок, который владелец хочет видеть на ошейнике своего питомца.

Компания COLLAR предлагает хозяевам не только разнообразить гардероб своих питомцев, но и создать настоящий family look, семейный стиль! Именно для этого дизайнерами были разработаны аксессуары WAUDOG Family Look. Это браслеты, кардхолдеры и ключницы, выполненные в том же стиле, что и амуниция WAUDOG и из тех же высококачественных материалов. Концепция Family Look – общие элементы в стиле детей и родителей – давно появилась в человеческой одежде. Но так как наши питомцы теперь полноценные члены семьи (и участники семейных фотосессий!) – то почему бы не дать хозяевам возможность выразить свою крепкую с ними связь?

Наши домашние животные так же, как и люди нуждаются в заботе, любви и выражении эмоций. Команда COLLAR – чья миссия делать людей и их питомцев счастливыми – рада, что может предоставить возможность каждому стать еще ближе к своему четвероногому любимцу.

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