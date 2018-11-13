"Я бы себя такую боялась": золотой костюм Маши Ефросининой

Телеведущая продемонстрировала деловой и роскошный образ

Маша Ефросинина. Фото: instagram/mashaefrosinina

Маша Ефросинина, буквально недавно показывавшая нам свои пляжные образы из отпуска в Абу-Даби, вернулась к работе, и продолжает радовать новыми фотографиями, только в более повседневных нарядах. Хотя последний костюм, в котором появилась телеведущая, простым назвать сложно.

Маша выложила у себя в Instagram снимок, на котором запечатлена, сидящей на блестящей лестнице в мерцающем золотом брючном костюме. На ногах у Ефросининой коричневые туфли-лодочки, а волосы распущены.

Маша Ефросинина Фото: instagram/mashaefrosinina

"Вот я бы себя такую боялась", – подписала фото звезда. На что суперблондинка Оля Полякова пошутила в комментариях, что "мы и так боимся".

Напомним, ранее Маша опубликовала на своей странице фото, на котором запечатлена в длинном мятном платье на фоне пляжа, моря и пальм, под которым написала небольшой текст о своих ощущениях.

А не так давно Ефросинина показала, как проходят ее спортивные тренировки. В частности, ведущая продемонстрировала упражнения для ягодиц. Звезда может себе позволить учить других, поскольку сама в свое время смогла сбросить целых 20 кг.